Política

Gustavo Petro se anticipó y expuso retrasos en la obra de una sede universitaria en su gobierno: “Tristeza”

El presidente reveló qué entidad es la responsable de los problemas con el proyecto.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 3:57 p. m.
El presidente Gustavo Petro dio detalles de los retrasos en la construcción de una nueva sede universitaria.
El presidente Gustavo Petro dio detalles de los retrasos en la construcción de una nueva sede universitaria. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Una de las banderas que ha tenido Gustavo Petro es la aceleración de la transformación educativa del país; sin embargo, el propio presidente expuso una situación que llamó la atención.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado reveló detalles de las dificultades que se han presentado en una obra de una sede universitaria, la cual, de acuerdo con el mandatario, ha presentado retrasos de casi 100 días.

Se agudiza la tensión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe: así fue el nuevo choque en las redes sociales

Sumado a ello, Petro le atribuyó la responsabilidad de esa situación a Findeter, al advertir que desestimó la recomendación: “En el marco del contrato para la construcción de sedes universitarias con Findeter, el proyecto de la IES de Soledad fue adjudicado el 12/11/2024 por $44.468 millones a ACONSTRUIR S. A. No obstante, el acta de inicio solo se firmó el 20/03/2025, con un retraso de 98 días frente al plazo contractual de ocho días, y sin cumplir todos los requisitos exigidos”.

Y agregó en el mensaje: “Aunque se solicitó aplicar sanciones y adjudicar al segundo oferente conforme a los términos de referencia, Findeter desestimó la recomendación. El proyecto se contrató sin estructuración adecuada ni diseños viables”.

“Tras el inicio y la fase de revisión de diseños, el contrato se suspendió en mayo de 2025 para ajustes por parte del consultor de la Alcaldía, en conjunto con la IES; algunos ajustes se entregaron hasta agosto de 2025, y se procedió al reinicio”, expresó el mandatario colombiano.

También explicó: “En septiembre de 2025, ACONSTRUIR solicitó la cesión por afectación de caja derivada de la complementación de diseños y su carga contractual. Dos consorcios iniciales no cumplieron las condiciones, por lo que el contrato fue cedido al Consorcio Construcción Uniatlántico Soledad, integrado por Estructuras y Diseños (RL Beatriz Pinedo), Expercol (RL Anyi Tatiana Aguirre) y Profinco (RP Armando Gómez Monsalve)”.

“A la fecha, el proyecto registra un avance del 8,41 % y un atraso del 3,92 %. Tristeza da cómo la politiquería se atraviesa para detener el impulso de la educación superior. Los contratistas sancionados deben ser investigados a profundidad”, recalcó Gustavo Petro.

Y concluyó: “Si se hubiera implementado el método modular, paralelo a la construcción física, como sugerí a la ministra de entonces, los estudiantes ya recibirían educación superior”.

“Oscuro método”: Gustavo Petro toma radical decisión sobre medición de la producción de cocaína en Colombia

Se espera que el Ministerio de Educación también se pronuncie sobre la situación puntual de ese proyecto de obra, cuya finalidad es la construcción de una nueva sede universitaria en el país.

