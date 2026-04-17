A semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, los ánimos políticos se han caldeado, especialmente entre el presidente Gustavo Petro y la candidata opositora Paloma Valencia.

El Gobierno vs. el Banco de la República, ¿independencia en riesgo?

El epicentro del debate ahora gira en torno a la autonomía del Banco de la República y el manejo de la tasa de interés, un terreno técnico que se ha convertido en campo de batalla ideológico.

La discusión comenzó luego de que Petro lanzara un trino en X el cual atacó al gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y a la Junta Directiva por el aumento de la tasa de interés al 11,25 % en marzo de 2026.

El presidente acusó al Banco de perseguir una agenda neoliberal que favorece a los acreedores y perjudica a la población más vulnerable, al tiempo que vinculó las decisiones del Emisor a una supuesta “mayoría duquista” y a figuras de la oposición como Paloma Valencia.

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En su extenso mensaje, Petro argumentó que el alza de tasas eleva el costo de la deuda pública y castiga el bolsillo de las familias, mientras que el Banco mantendría una política desalineada con el objetivo de priorizar el empleo y la producción.

El jefe de Estado también recordó que bajo el gobierno de Iván Duque la pobreza y la desigualdad aumentaron, y culpó de ello a decisiones económicas que ahora, según él, se replican desde el Banco de la República.

La reacción de Paloma Valencia llegó en un trino: “Hágame el favor el delirio. Ahora me entero que todo este tiempo he sido el poder en la sombra que ha manejado el Congreso, las cortes y el Banco de la República. Que usted sueñe con manejar a su antojo todas las instituciones democráticas que deben hacer contrapeso no quiere decir que yo, como su mayor opositora, quiera lo mismo. Yo respeto el Estado de derecho y la separación de poderes”.

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Con este mensaje, Valencia no solo rechazó las acusaciones de Petro, sino que defendió la autonomía del Banco de la República como un pilar esencial de la democracia.

Subrayó que un gobierno que ataca la independencia del Banco corre el riesgo de erosionar las instituciones que garantizan el equilibrio entre poderes y la estabilidad económica.

Alza en las tasas de interés

Según encuesta de Anif, analistas prevén que el Banco de la República continuará subiendo las tasas de interés. Foto: Foto creada con IA Gemini

La Junta Directiva del Banco de la República decidió elevar la tasa de interés en 100 puntos básicos en marzo de 2026, pasando de 10,25 % a 11,25 %, como respuesta a una inflación que se mantiene por encima de la meta del 3 %.

Esta medida tiene como objetivo principal contener la subida de precios y generar expectativas de estabilidad, aunque implica un encarecimiento del crédito para hogares y empresas.

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Petro, sin embargo, sostiene que esta decisión es “torpe” y contraproducente, ya que limita la capacidad productiva del país y afecta los programas sociales al encarecer el costo de la deuda.

El presidente asegura que el Banco debería coordinar mejor la política monetaria con el gobierno, priorizando el empleo y la producción, algo que interpretan muchos economistas como una presión sobre la autonomía del Emisor.