“Hicimos constitucionalmente lo correcto”: Roy Barreras se defiende de las críticas por vicios que tumbaron elección del contralor

Este jueves -25 de mayo- el Consejo de Estado declaró nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República para el periodo 2022–2026. De acuerdo con la Sección Quinta del alto tribunal, existieron irregularidades en el proceso de su elección por el Congreso de la República.

En el fallo se advierte que entre las irregularidades se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, quien fue una de las demandantes de la elección de Rodríguez Becerra, manifestó que la decisión del Consejo de Estado se debió a jugadas del expresidente del Senado Roy Barreras.

Jennifer Pedraza custionó las decisiones de Roy Barreras en la elección del contralor. - Foto: Foto 1: Guillermo Torres (Semana) / Foto 2: Juan Carlos Sierra (Semana)

“El Consejo de Estado nos da la razón anulando la elección del contralor general Carlos Hernán Rodríguez, y ratifica lo que siempre dijimos: Roy Barreras vició la elección para que Gustavo Petro pudiese tener contralor de bolsillo. El cambio pasa sí o sí por órganos de control independientes. Lo contrario es replicar lo que tanto criticamos de gobiernos anteriores. Esta demanda la presentamos con Cristian Avendaño y el exrepresentante Jorge Gómez”, aseguró la congresista.

El presidente del Senado, Roy Barreras. - Foto: SEMANA

En respuesta a las críticas, Barreras manifestó que actuó apegado a la ley y que si no hubiera sido así también lo hubieran criticado. “Imaginen cuál hubiera sido el escenario si David Racero y yo hubiésemos desacatado los fallos de tutela: además del arresto, habrían dicho que nos queríamos quedar con la lista viciada anterior ‘para poner contralor de bolsillo’. Malo si se acataba, malo si no se acataba. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Hicimos constitucionalmente lo correcto. Ya se verá”, manifestó.

Carlos Hernán Rodríguez. Contralor General de la Nación. Bogotá Septiembre 15 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Barreras aseguró que la mesa directiva que dirigía en ese entonces acató unos fallos del Tribunal de Cundinamarca y del de Medellín que les ordenaba hacer una nueva lista. “El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el Consejo de Estado tiene por supuesto la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas”, afirmó el exsenador.

Expresidente del Congreso culpa a Roy Barreras y a David Racero por vicios que tumbaron elección del contralor general

El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez, quien estuvo al frente del proceso de elección del contralor general, señaló que durante el tiempo que el trámite estuvo en sus manos no tuvo problema alguno y que todos los vicios empezaron a presentarse cuando el Pacto Histórico asumió las presidencias de Senado y Cámara, a partir del 20 de julio de 2022.

En efecto, en esa fecha Roy Barreras reemplazó a Gómez en la presidencia del Senado y David Racero asumió en la Cámara de Representantes, pero desde antes de su posesión ya habían dado luces sobre las modificaciones en la lista de elegibles que ya estaba definida.

“Lo habíamos advertido: cambiar la terna que dejó la mesa directiva para la elección del contralor general podía alterar el procedimiento y viciarlo. Así lo ratificó el Consejo de Estado, y es lamentable que Roy Barreras y David Racero hayan cambiado las reglas de juego y le hayan puesto un componente de incertidumbre a este gobierno que tanto intranquiliza a los colombianos”, dijo Gómez.

Cuando hubo cambio en las mesas directivas del Congreso, los integrantes del Pacto Histórico decidieron cambiar todo el proceso que se había adelantado. El 28 de julio, los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, conformaron una nueva comisión para estudiar las hojas de vida de los candidatos a la Contraloría General de la República y de esta manera volver a barajar la lista de elegibles para ese cargo.

Esa determinación causó polémica entre varios sectores políticos y jurídicos. Algunos señalaron que esta decisión sería ilegal, teniendo en cuenta que la norma que regula la designación de este alto funcionario establece que ante la falta absoluta de alguno de los aspirantes, el Congreso debe elegir los candidatos restantes. El Consejo de Estado les dio la razón a quienes tenían esa preocupación.

En ese momento el abogado Francisco Bernate afirmó que “se ha creado una comisión que no se ha establecido en la ley, que no se ha utilizado en las restantes elecciones para este cargo tan importante y lo que se puede generar es una inestabilidad en el cargo de quien resulte electo. Lo anterior en tanto que quienes no resulten elegidos o cualquier ciudadano podrá el día de mañana demandar la elección de ese contralor, diciendo que el procedimiento no se ajustó a lo establecido en la ley”.

“Más allá de las responsabilidades que haya por esta decisión de crear una comisión, la realidad es que la consecuencia es que el cargo de contralor va a quedar en una inestabilidad jurídica, en una vulnerabilidad jurídica y en un cargo tan importante creo que eso resulta indeseable”, agregó en 2022.