Humberto de la Calle invitó a “duelo colectivo” en la Plaza de Bolívar el próximo martes, para reclamar por asesinato de líderes sociales en el país

En entrevista con SEMANA, el representante a la Cámara Christian Garcés se refirió a ese hecho. Dijo que Petro habla de paz, porque tiene el reto de la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, pero que la realidad es distinta y que ese proceso no ha servido.

“El presidente tenía ya un reto suficientemente grande, casi incumplible, que son los acuerdos de La Habana. Él mismo aceptó, ya estando elegido, que no había el presupuesto y ahora nos mete a todos en una ‘paz total’, pero con criminales que han vivido del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro y no han tenido una ideología diferente que ganar dinero de manera ilícita. Se está estrellando, pero no recompone el rumbo mientras que en regiones como la mía se profundiza la violencia”, afirmó el congresista del Centro Democrático.