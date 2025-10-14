Suscribirse

Política

Icfes reconoció que Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro: “Para sorpresa de nadie”, cuestionó Jennifer Pedraza

La congresista había hecho la denuncia de que no cumplía ese requisito para el cargo de viceministra de las Juventudes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 1:30 a. m.
Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.
Juliana Guerrero iba a ser nombrada viceministra de Juventudes. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó oficialmente que Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad, y quien ha obtenido varios contratos del Ministerio del Interior, no ha presentado las pruebas Saber Pro.

“Una vez verificada la información que obra en la base de datos que soporta la plataforma Prisma, no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez, identificada con cédula [...] de haber presentado el examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT”, informaron desde la entidad.

A pesar de eso, anunciaron que cuenta con un registro que se hizo el 26 de julio de 2025 para el examen Saber Pro en Contaduría Pública, que está programado para el 9 de noviembre de 2025.

Asimismo, aclaran que la certificación se emite tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del pasado 2 de octubre interpuesto por la representante Jennifer Pedraza.

Contexto: Directivas de la Fundación San José denunciaron a su exsecretario general por el título a Juliana Guerrero

Precisamente, la congresista se refirió a esta información publicada por la entidad. “Por fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Icfes por fin entregó la información que ocultaba: para sorpresa de nadie, Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro ni TyT. Hay fraude en su título. Esto es corrupción”, aseguró.

Pedraza criticó que, a pesar de eso, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, ha insistido en que Guerrero podría ser viceministra de las Juventudes.

“¿Van a seguir incurriendo en delitos? ¡Respeten al país!”, cuestionó la congresista de Dignidad.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la crisis desencadenada en el sistema de salud del magisterio.
La representante Jenifer Pedraza había hecho las denuncias. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Desde la Fundación San José, la institución educativa que le habría dado inicialmente el título a Guerrero, revocaron esa decisión y tomaron medidas en contra de varios empleados que habrían participado de ella, entre ellos Luis Carlos Gutiérrez Martínez, el secretario general de la institución educativa, quien habría incurrido en los delitos de daño informático y obtención de documento público falso.

“La institución reitera que esta decisión responde a la necesidad de garantizar la transparencia, la veracidad y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en todos los procedimientos académicos y administrativos, y que no se descansará hasta confirmar plenamente que este es un caso aislado y que no afecta la confianza ni el compromiso que, por más de cuatro décadas, han caracterizado a nuestra alma mater”, informaron.

A pesar de no haber sido nombrada en ese cargo, Guerrero ha logrado obtener varios contratos en el Ministerio del Interior, por los cuales ha recibido 14 millones de pesos por cinco meses de trabajo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

2. Canal y hora para ver la serie entre Mariners y Blue Jays: un paso a la Serie Mundial

3. Selección Colombia queda debiendo ante Canadá en amistoso: así fue el partido en Nueva Jersey

4. Walter Mercado: Números para ganar la lotería en la noche del miércoles, 15 de octubre

5. Sale a la luz lo que hizo la esposa de Luis Díaz mientras él jugaba con la Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IcfesJuliana Guerrero Ministerio de la Igualdad

Noticias Destacadas

Registrador Hernán Penagos anunció contratación de auditorías externas para blindar proceso electoral de 2026

Registraduría desmintió a Alirio Uribe y dijo que no abrirá puestos de votación en el exterior para la consulta del Pacto Histórico

Redacción Semana
Juliana Guerrero es investigada disciplinariamente por el uso de aeronaves de la Policía, al parecer, para asuntos personales.

Icfes reconoció que Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro: “Para sorpresa de nadie”, cuestionó Jennifer Pedraza

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, y Armando Benedetti, ministro del Interior, en el consejo de ministros del 10 de marzo de 2025

Tensión entre el Gobierno Petro y la Comisión Séptima del Senado por la reforma a la salud: “Están mamando gallo”, dijo Armando Benedetti

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.