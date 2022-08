“Inexplicable e inadmisible”: el exembajador Alfredo Rangel se refiere al silencio del gobierno Petro frente a los excesos de Daniel Ortega

Alfredo Rangel le dijo a SEMANA que el silencio del petrismo frente a Nicaragua podría obedecer a que no se quiere incomodar a Venezuela y Cuba, el último país sede de los futuros diálogos con el ELN.

A menos de cumplir un mes en el gobierno, el presidente Gustavo Petro enfrenta otro chaparrón político por su silencio prolongado ante los excesos que está cometiendo Daniel Ortega en Nicaragua, hechos que están generando el rechazo de la comunidad internacional.

Aunque el 12 de agosto pasado, la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a los países para rechazar las violaciones a los derechos humanos por el régimen de Ortega, Colombia no se hizo presente. Algunos líderes políticos de la izquierda especularon que la actual administración no había sido convocada, pero Noticias Caracol confirmó este domingo que el gobierno de Gustavo Petro tenía conocimiento de la nota de protesta, pero decidió no asistir al encuentro.

#Exclusivo | ¿Por qué Colombia se ausentó de la sesión de la OEA y no condenó las violaciones de derechos humanos en Nicaragua?@NoticiasCaracol conoció detalles de lo que realmente pasó por un derecho de petición interpuesto ante la Cancillería. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/RQoiEVcApr — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 29, 2022

La noticia ha generado una avalancha de reacciones en contra de Gustavo Petro, entre ellas, la del exembajador de Colombia en Nicaragua Alfredo Rangel. “Totalmente inexplicable e inadmisible que este país no hubiera participado en esa votación. Países que tienen regímenes de izquierda como Chile, Argentina o Perú votaron en contra de la violación de los derechos humanos, la persecución a la iglesia en Nicaragua”, dijo.

El exdiplomático expresó que la posición de Colombia en el gobierno de Gustavo Petro tiene una causa más profunda. “Los acercamientos que se están dando con la guerrilla del ELN que tiene sede en Cuba podrían estar condicionando un poco la posición de este país ante ciertas situaciones como la condena al régimen de Nicaragua. No es secreto que Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen estrechas relaciones y mucha coincidencia ideológica. Seguramente para no generar malestar en el Gobierno de Cuba, el de Colombia decide no condenar a Ortega”, expresó.

“Ha habido una gran sorpresa en los países de Latinoamérica que han asumido posiciones muy contundentes contra la dictadura de Ortega, hay sorpresa de los gobiernos y la opinión pública en Costa Rica, República Dominicana, al ver a Colombia abstenerse. Esto ha generado estupor en muchos sectores democráticos en América Latina”, añadió.

Rangel no se refirió a la designación de León Fredy Muñoz como embajador de Colombia en Nicaragua, pero dijo que el nuevo diplomático podrá tener resultados, de acuerdo con el comportamiento del régimen de Nicaragua frente al Gobierno colombiano.

“Cuando yo estuve de embajador la hostilidad era abierta, el señalamiento de Colombia por parte del dictador Ortega como un narcoestado eran persistentes. Esperemos que el presidente de Nicaragua cambie esa actitud, que cese la violación de derechos humanos, que deje de perseguir a la Iglesia, libere a los presos políticos, legalice los partidos políticos, de libertad a la prensa que está prohibida en ese país”, destacó.

Alfredo Rangel salió de Nicaragua a finales de febrero de 2022 por petición del expresidente Iván Duque y tras choques diplomáticos entre ambas naciones. Desde entonces despachó desde Bogotá.

Hasta la mañana de este lunes, el presidente Gustavo Petro no se había pronunciado frente a la inasistencia de su gobierno ante la sede de la OEA para rechazar los excesos de Daniel Ortega. No obstante, la incomodidad por el silencio parece crecer como espuma.