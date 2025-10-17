Suscribirse

Política

Iván Cepeda no se intimida ante polémica por consulta del Pacto Histórico y lanza advertencia: “Serán derrotados”

El precandidato presidencial compartió un tajante mensaje a través de su cuenta en X.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
17 de octubre de 2025, 9:39 p. m.
Bogotá, Julio 28 de 2025. Juicio Álvaro Uribe el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Angel del río ofrecieron declaraciones a medios.
El senador y precandidato Iván Cepeda. | Foto: Esteban Vega La-Rotta / Semana

La consulta del Pacto Histórico, el mecanismo impulsado por el presidente Gustavo Petro para escoger al candidato único de cara a las presidenciales de 2026 y ordenar las listas al Congreso, sigue dando de qué hablar.

Y es que a pesar del anuncio del precandidato Daniel Quintero de renunciar a la consulta, que se llevará a cabo el 26 de octubre, este mecanismo sigue en la mira por posibles riesgos jurídicos, sumado a implosiones políticas.

Contexto: Gustavo Bolívar enciende las alarmas y advierte trampa para la consulta del Pacto Histórico: “Perdemos las elecciones”

No obstante, los precandidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda han advertido que siguen adelante con la consulta interna del partido de gobierno.

Iván Cepeda en Sincelejo
Iván Cepeda ha pedido que "no se continúe la lógica de introducir confusión al electorado". | Foto: Iván Cepeda

A propósito, Cepeda no se deja intimidar en medio de tanto ruido y aprovechó para lanzar un advertencia a través de un mensaje que compartió a través de su cuenta en la red social X.

“LA CONSULTA VA PORQUE VA. Algunos creen que sembrando confusión sobre la consulta del próximo 26 de octubre, o amenazando con no dejarnos participar en la consulta de marzo, lograrán amilanarnos y debilitar al Pacto Histórico. Se equivocan. Estamos listos a defender nuestros derechos políticos. Siempre nos ha tocado hacerlo. No solo no podrán prohibir nuestra participación. Serán derrotados democráticamente en las urnas”, manifestó el senador y precandidato.

Vale mencionar que, en una reciente entrevista con El Tiempo, Cepeda dijo estar tranquilo con el anuncio del registrador nacional, Hernán Penagos, quien confirmó la realización de la consulta interna del Pacto Histórico.

Contexto: Iván Cepeda había dicho que utilizaría su foto de perfil en la campaña, pero Carlos Duque le hizo este homenaje y cambió de idea

“Hacer el proceso de unificación del Pacto Histórico ha estado lleno de obstáculos externos. Ahora quedamos tranquilos, siempre y cuando sea absolutamente claro que, en el mes de marzo, quien gane nuestra consulta irá en condición, también de precandidato, a otra consulta: la del frente amplio”, afirmó el precandidato en el medio citado anteriormente.

No obstante, dejó claro que se necesitan garantías, entre estas, que puedan constituirse en un frente amplio.

Tras lo anterior, le preguntaron en El Tiempo que si ello no estaba garantizado, entonces qué pasaría. Al respecto, Cepeda respondió: “Si no hay certeza de que quien gane esta consulta podrá participar en la de marzo, tendremos un nuevo problema”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Consejos de Juventud 2025 en Colombia: todo lo que debe saber ante de votar este domingo 19 de octubre

2. Jorge Herrera reveló en SEMANA si estará en la ‘La casa de los famosos Colombia 3′

3. Revelan video que registró el momento exacto en que un conductor cayó con su camioneta a un caño en Suba

4. Maduro se dirigió, en “inglés”, a Donald Trump; esto le dijo

5. Fuerte enfrentamiento entre indígenas y uniformados de la Undmo frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos: fueron atacados con flechas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Iván CepedaPacto históricoElecciones 2026

Noticias Destacadas

Bogotá, Julio 28 de 2025. Juicio Álvaro Uribe el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Angel del río ofrecieron declaraciones a medios.

Iván Cepeda no se intimida ante polémica por consulta del Pacto Histórico y lanza advertencia: “Serán derrotados”

Redacción Nación
Presidente Gustavo Petro

Gustavo Petro firmó el decreto que ordena desclasificar los archivos del DAS: “Comienza ahora”

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro vivió tenso momento en la Casa de Nariño

“Deje de burlarse de nosotros”: Gustavo Petro vivió tenso momento en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.