Iván Cepeda respalda orden del presidente Gustavo Petro de liquidar varias EPS

Durante el más reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que empezaría con varios procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que estén en quiebra.

Aseguró que no hay “más alternativa” porque las cortes y el Congreso tumbaron la reforma a la salud que, según él, tenía todas las soluciones para los problemas de las EPS.

Aunque el anuncio del presidente Petro ha generado un rechazo generalizado y zozobra en el sector de la salud, el candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que está de acuerdo con el mandatario.

Petro amenaza nuevamente a las EPS: “Empresa que esté en condición de liquidación, se liquida”

“Yo respaldo plenamente eso porque el peor robo en Colombia es el saqueo que hicieron determinadas empresas del sector de la salud. Eso de manera sistemática se sigue negando y se ha dado un saqueo de esos recursos que son para la salud de los colombianos”, dijo Cepeda.

Agregó: “Existe la pretensión de que se les siga entregando plata a empresas que han demostrado su total ineficiencia para atender a los colombianos”.

Por esa razón, Cepeda dijo que el país necesita un debate serio y un diálogo a fondo sobre la crisis que se está presentando en el sistema de salud colombiano.

Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro en la toma de decisiones contra las EPS y por eso pidió que ese tema sea discutido en diferentes escenarios.

Alejandro Gaviria cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por el anuncio que hizo sobre la liquidación de ciertas EPS que están intervenidas y en quiebra, lo que desató debate en los sectores políticos y sociales de todo el país.

Gustavo Petro reveló qué pasará con los afiliados de las EPS que liquide su Gobierno: “Esperando una salida tranquila”

A través de su cuenta de X, el exministro de Salud respondió a un mensaje que el jefe de Estado escribió y por el que, según él, queda más que claro que el verdadero objetivo no es liquidar a las EPS que están quebradas, ya que debería iniciar entonces por la Nueva EPS.

“Intenta estatizar la salud de manera ilegal. Este mensaje es una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana. El presidente no puede saltarse las leyes”, advirtió.

Gaviria apuntó que la Nueva EPS está “desbordada” y no tiene la capacidad suficiente para atender a más pacientes. “El Gobierno sigue con la idea de trasladar allí millones de personas“, manifestó.

“Lo que ha hecho Petro representa el mayor retroceso social en los últimos 30 años, es criminal lo que están haciendo con la salud”

Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y lanzó duros dardos en contra del máximo mandatario, a quien cuestionó con vehemencia por esta decisión.

“Estos anuncios catastróficos del presidente y sin ningún plan claro lo que hacen es generar zozobra en el sector, pero no solamente con los pacientes, sino también para los distintos actores”, manifestó.