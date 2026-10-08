Iván Duque celebró distinción a María Juliana Ruiz en el Congreso por su trabajo en favor de la niñez

En las instalaciones del Congreso de la República de Colombia, la exprimera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, fue condecorada con el Reconocimiento al Aporte Social Cinco, una distinción concedida por la Comunidad Internacional de Comunicaciones (Cinco) en alianza con la Fundación Recorre.

El homenaje exalta su compromiso sostenido con el desarrollo de la infancia, la juventud y el fortalecimiento de liderazgos comunitarios en el país.

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El galardón respalda la labor que la ex primera dama realiza desde la sociedad civil como cofundadora de la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), plataforma que creó junto al expresidente Iván Duque.

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Esta organización articula conocimiento, tecnología y alianzas estratégicas intersectoriales con el propósito de ofrecer soluciones de largo plazo a los principales desafíos de equidad y desarrollo humano en Colombia.

Dentro de las banderas de la fundación resalta el programa Dreamers & Makers, una apuesta dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años para potenciar sus capacidades de liderazgo.

Entregan el Reconocimiento al Aporte Social Cinco a María Juliana Ruiz por la labor de la Fundación I+D Foto: Suministrado a SEMANA API

Mediante esta red y la comunidad de egresados Alumni, la entidad fomenta el intercambio intergeneracional y territorial para transformar ideas juveniles en proyectos concretos de alto impacto social.

Palabras del expresidente Iván Duque y proyecciones de la Fundación I+D

Tras la entrega del galardón, el expresidente Iván Duque celebró públicamente la condecoración otorgada a su esposa y resaltó la constancia de su trabajo comunitario.

Exprimera dama María Juliana Ruiz es condecorada en el Congreso por su liderazgo social con la juventud. Foto: Suministrado a SEMANA API

“Me alegra profundamente ver a María Juliana recibir esta Distinción Cinco (…) Su dedicación a las causas sociales, a la niñez y a los jóvenes, y su permanente vocación de servicio han sido siempre motivo de admiración”, expresó el exmandatario.

El trabajo desplegado por María Juliana Ruiz da continuidad a las agendas sobre nutrición, juventud e innovación que impulsó durante su paso por la Casa de Nariño.

Me alegra profundamente ver a María Juliana recibir esta Distinción CINCO, que otorgan la Fundación Recorre y la Comunidad Internacional de Comunicaciones para exaltar a quienes, desde distintos sectores, dejan huella y contribuyen a construir una mejor sociedad. Su dedicación a las causas sociales, a la niñez y a los jóvenes, y su permanente vocación de servicio han sido siempre motivo de admiración y orgullo para nuestra familia. ¡Felicitaciones, Maju! — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 9, 2026

La Fundación I+D busca consolidar estas iniciativas integrando dimensiones como la sostenibilidad ambiental, el bienestar integral y la generación de conocimiento aplicado para las regiones más vulnerables.

La ceremonia concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo las alianzas entre el sector privado, las organizaciones sociales y la academia. Para la homenajeada, la apuesta estratégica continuará centrada en brindar herramientas a las nuevas generaciones para que asuman un rol protagónico en las transformaciones sociales que demanda el país.