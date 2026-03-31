Iván Duque cuestionó decisión de Petro de romper relaciones con el Banco de la República: “¿Qué está esperando la Procuraduría?”

Un terremoto político se desató en el país, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que ordenó al Gobierno retirarse de la junta directiva del Banco de la República.

Determinación que adoptó el jefe de Estado, luego de que el banco emisor aumentó las tasas de interés, tras una reunión de junta del Banco de la República, que se llevó a cabo este martes 31 de marzo.

Gustavo Petro anuncia que el Gobierno se retira de la junta del Banco de la República: envió fuerte mensaje

Pero los cuestionamientos no se hicieron esperar; fue el caso del expresidente de la República, Iván Duque, quien por medio de su cuenta personal de X lanzó una pregunta a la Procuraduría, que podría impactar en el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

“Cambió a los codirectores del Banco de la República creyendo que los designados iban a ser abyectos correveidiles del populismo, y ni siquiera ellos se atrevieron a dejar que la inflación se dispare por las medidas irresponsables y electoreras que han implementado”, anotó Duque.

Y agregó: “Ahora dice que va a ‘romper’ relaciones con el Banco de la República y que el ministro se ‘retira indefinidamente’. ¿Qué está esperando la Procuraduría para suspender al ministro por negarse a una responsabilidad constitucional? Ya no más atentados contra la institucionalidad. La Constitución y Colombia se respetan”.

La postura de Duque se dio por una serie de mensajes que publicó el mandatario Gustavo Petro: “La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros; ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional”.

“Es una posición política de oposición. La inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos. La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y, al aumentar los costos financieros, produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal”, reiteró el jefe de Estado.