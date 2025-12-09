Iván Mordisco desafió a Gustavo Petro: aprovechó su visita al Huila para tomarse a Tesalia; sus hombres pasearon un cadáver entre pólvora y balas

Este viernes, 5 de diciembre, cuando Gustavo Petro permanecía en San Agustín, Huila, en la celebración de los 90 años del Parque Arqueológico, Iván Mordisco, uno de sus principales enemigos, preparaba su plan macabro que sus hombres ejecutaron sobre las 9:00 p. m. en Tesalia, otro municipio de ese departamento, ubicado a cuatro horas de donde estaba el jefe de Estado y a dos de Neiva, la capital.

La visita de Petro estaba cantada desde hace varias semanas y se había divulgado a través de la prensa.

La toma guerrillera en Tesalia duró casi una hora. El blanco: la estación de Policía de este municipio. En el pueblo se escucharon varias ráfagas porque los uniformados reaccionaron. Hubo estruendos, gritos, disparos y algunas cuadras en llamas: uno de los disidentes de las Farc se paseó por las calles y prendió fuego a varios vehículos que permanecían estacionados en la vía principal de un popular y céntrico barrio. El objetivo era quemar el municipio.

Los policías se enfrentaron contra un comando armado, al parecer disidencias de las Farc, de ahí que evitar que destruyeran el municipio de Tesalia, Huila. | Foto: Policía Nacional

Los establecimientos comerciales cerraron de inmediato y los habitantes se encerraron, mientras los hombres de Mordisco se movían con total libertad, dejando a su paso nueve potentes explosivos que posteriormente fueron desactivados de manera controlada por la Policía. Incluso, un cilindro bomba fue instalado en un cajero automático de un banco.

El presidente Gustavo Petro no se refirió al tema, pese a que ocurrió horas después de que él visitara el Huila.

En la incursión armada, Manuel Marín, un guerrillero apodado El Flaco, de 21 años, murió. Uno de sus compañeros recuperó el cadáver y lo arrastró por las calles del pueblo, según videos que circularon entre los habitantes.

Los insurgentes instalaron cargas explosivas en diferentes puntos del municipio, para facilitar la huida, más cuando percataron que los policías eran superiores en capacidad de fuego. | Foto: Policía Nacional

El cuerpo fue sepultado al día siguiente con honores. Las Farc de Mordisco lograron trasladarlo hasta Íquira, su municipio de origen, donde lo despidieron con un homenaje que ha generado múltiples interrogantes: ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo burlaron el control de las autoridades en la zona?

Ocurrió en la vereda Rionegro, un lugar donde históricamente las Farc han citado a comerciantes, ganaderos y a todos quienes les representen recursos económicos. Por la calle principal desfilaron varios carros vestidos con la bandera de Colombia y bombas blancas y en uno de ellos iban varios guerrilleros vestidos de camuflado, armados hasta los dientes, con el ataúd de El Flaco.

Momento en el que disidentes despiden a guerrillero que murió durante ataque a la Policía. | Foto: @UltimaHoraCR / API

Detrás, una decena de motociclistas hacía sonar sus pitos camino al cementerio.

El acto, documentado por habitantes en videos, duró casi dos horas. No hubo intervención del Ejército. Tal vez no estaban en la zona. Mucho menos de la Policía, que en los cascos urbanos considerados como zonas rojas no puede salir de sus estaciones sin acompañamiento militar.

El escenario preocupa

La precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, consideró lo sucedido como “indignante”.

“Los terroristas de las Farc despidieron con honores y fusiles al aire a alias ‘El Flaco’, dado de baja por la Policía Nacional. Esto se presentó en el corregimiento de Rionegro, municipio de Iquira, Huila. Esta es la paz total de Petro que solo sirvió para fortalecer a los violentos. Insisto en que la paz no se negocia, la paz se impone. No más diálogos inútiles con criminales”, expresó.