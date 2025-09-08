Suscribirse

Jennifer Pedraza dice que si el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, posesiona a Juliana Guerrero, lo denunciará por prevaricato

La congresista ha venido denunciando lo que serían las faltas de los requisitos de la próxima viceministra de Juventudes.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 5:53 p. m.
Jennifer Pedraza, Juan Carlos Florián y Juliana Guerrero.
Jennifer Pedraza, Juan Carlos Florián y Juliana Guerrero. | Foto: SEMANA

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, de Dignidad, aseguró que si se llega a configurar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de las Juventudes, procedería con otros recursos en contra de quienes la nombraron.

“Es inadmisible que a pesar de todas las denuncias que hemos hecho sobre el posible fraude en la hoja de vida de Juliana Guerrero, el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro insista aún en posesionarla como viceministra”, aseguró Pedraza.

En ese sentido, dijo que ya radicó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación porque considera que Guerrero, junto a la Fundación Universitaria San José, podrían estar incurriendo en fraude procesal y falsedad en documento público, entre otros posibles delitos.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la crisis desencadenada en el sistema de salud del magisterio.
Jennifer Pedraza ha cuestionado ese nombramiento. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Además, hemos oficiado al ministro Juan Florián con todas las pruebas que nos hacen creer que la documentación de Juliana Guerrero es fraudulenta y le hemos indicado que en caso de posesionarla podría estar incurriendo en prevaricato. No dudaremos en denunciarlo también a él en caso de que decida posesionar a Juliana Guerrero”, anunció Pedraza.

La congresista dijo que seguirá elevando su voz de protesta en contra de este hecho con el objetivo de que Guerrero no sea posesionada en ese cargo porque, según ella, no cumpliría con los requisitos.

Contexto: Juliana Guerrero no se le esconde a Jennifer Pedraza y responde a polémica del Icfes: “Estoy comprometida con la juventud”

“Al contrario, elijan a uno de los tantos jóvenes en Colombia que se han esforzado y se han quemado las pestañas para tener un título profesional y un posgrado y que hoy están buscando empleo”, afirmó la representante.

Guerrero ya se ha referido a las denuncias que ha hecho Pedraza. Según dijo, también adelantará acciones legales en contra de la congresista, por lo que ha dicho en su contra, pues Pedraza denunció que a pesar de supuestamente haberse graduado no contaría con las Pruebas Saber Pro, un requisito fundamental para tener el título universitario en Colombia.

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián tendría que nombrar el cargo de Juliana Guerrero. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

“Iniciaré acciones legales contra la representante Jennifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el Icfes, que investiga un posible hackeo de datos”, afirmó Guerrero recientemente.

Guerrero ha dicho que está “comprometida con la juventud y, por eso mismo, defenderé mi honra y el debido proceso”.

Contexto: Jennifer Pedraza le responde a Juliana Guerrero y al Icfes, tras ser señalada de hackeo

Sin embargo, Pedraza ha venido destapando estos hechos. “Yo fui hasta la universidad de la que, supuestamente, se graduó, hasta la Fundación Universitaria San José, y pregunté si yo tenía un título en el Sena, en cuánto podía tener un título de contadora pública y en tan solo 15 meses me meten dos títulos debajo del brazo […]. Me dijeron que el Saber Pro era requisito de grado”, contó Pedraza recientemente.

