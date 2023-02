Jennifer Pedraza lanzó su propio sector dentro del Movimiento Dignidad | ¿Se está alejando del excongresista Jorge Enrique Robledo?

Un movimiento clave se estaría dando en Dignidad, la fuerza política del exsenador Jorge Enrique Robledo: la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, elegida con el aval de esta colectividad, anunció este miércoles el surgimiento de un “sector” dentro del partido y dio los lineamientos que tendrá este nuevo proyecto político.

El nuevo “sector” dentro del Movimiento Dignidad se llama Primero la Gente y está conformado por “un grupo de personas diversas en edad, regiones, origen social y causas”.

Le damos la bienvenida a un proyecto político construido desde la diversidad, consciente de las causas que protagonizan este momento histórico y que le apuesta a erradicar las desigualdades sociales y económicas.



“Junto a Jennifer Pedraza, congresista; Liliana Castañeda, edilesa; Alejandra Sánchez, secretaria nacional de Jóvenes con Dignidad, consejeras locales y municipales de juventud, liderazgos estudiantiles y comunales, feministas, entre otros, nos consolidamos como un sector dentro del partido político Dignidad, en proceso de fusión con Compromiso Ciudadano”, dice una comunicación en la que se dieron detalles de este nuevo proyecto político.

De acuerdo con Pedraza, su sector seguiría una posición de “independencia” frente a la administración del presidente Gustavo Petro. “Eso quiere decir que vamos a acompañar al Gobierno en las cosas acertadas que se hagan como, por ejemplo, incrementar el presupuesto para la educación superior o la apuesta por la paz”.

“Tampoco vamos a guardar silencio y vamos a criticar las cosas equivocadas, como la reforma política pésima que está intentando tramitar el Gobierno en el Congreso de la República”, afirmó la congresista.

El movimiento de Pedraza se da después que el propio Robledo y el excandidato presidencial Sergio Fajardo anunciaran la fusión de sus dos movimientos: Dignidad y Compromiso Ciudadano, algo que, según le dijo el excongresista a SEMANA, provocaría la desaparición de su partido político.

“Vamos a crear un nuevo movimiento, con nuevo nombre, nuevos directivos, nuevos programas y estatutos para actuar en la vida política nacional, empezando por una fuerte actividad para las próximas elecciones”, le dijo Robledo a esta revista hace algunos días.

La gran incógnita es si el nuevo sector de Pedraza tomará distancia de Robledo y de Fajardo, una vez se concrete el nuevo movimiento político que están trabajando estos dos líderes políticos.

En este sentido, Pedraza aseguró que valora “mucho” lo que Robledo y Fajardo “aportan al partido, pero también creemos que acá hay espacio para nuevas posturas y nueva participación política de la juventud y, especialmente, de las mujeres”.

La congresista no especificó si el surgimiento de este nuevo “sector” dentro del Movimiento Dignidad será una disidencia de los postulados de Robledo y de Fajardo o si buscará algún tipo de escisión de la colectividad tomando en cuenta la curul que ostenta en la Cámara de Representantes.

Robledo y Fajardo han mantenido una posición bastante crítica sobre el Gobierno de Petro, a pesar de que el Movimiento Dignidad se declaró en independencia al Ejecutivo. Robledo, en particular, ha rechazado con firmeza varias acciones y decisiones de la actual administración como, por ejemplo, la negativa a firmar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera o el proyecto de tren entre Buenaventura y Barranquilla, entre muchos otros temas.

Pedraza también ha lanzado duros cuestionamientos al Gobierno Petro, especialmente por temas como la designación del académico Víctor De Currea-Lugo como posible embajador y la posición del Ejecutivo frente a la supuesta violencia política contra la mujer de la que ella dice ser víctima.

Ante este tipo de posiciones hacia el Gobierno de Petro, Pedraza afirmó que, a su parecer, “la posición de independencia es acertada. Creo que tenemos que reconocer la grandeza para reconocer las cosas acertadas que haga el Gobierno. Esto no se trata aquí de hablar y actuar a punta de la rabia o todos los dolores que nos han dejado las elecciones anteriores”.

“Debemos preocuparnos por el país y es por eso que yo me ubico y me identifico con una posición de independencia honesta y no de oposición”, afirmó la congresista.

El debate del metro de Bogotá es sobre todo LEGAL.

Si violan el contrato, constructor y funcionarios de la alcaldía pueden terminar en la cárcel y a Petro, muy cómodo, no le pasaría nada.

En los últimos días, Robledo ha endurecido su posición crítica hacia el Gobierno de Petro en temas como la insistencia del mandatario en que la primera línea del metro de Bogotá sea subterránea. “Insisto en mi pregunta: si mucho de lo que está haciendo @petrogustavo lo hubiera anunciado en la campaña electoral, ¿habría ganado la elecciones? Estoy convencido de que no. Veo mucho arrepentido”, manifestó Robledo en las últimas horas.

Pese a estas diferencias entre algunas opiniones entre Robledo y Jennifer Pedraza, ninguno de los dos ha hablado de un rompimiento dentro del Movimiento Dignidad y habrá que ver hasta dónde llega el sector presentado por la representante a la Cámara, este miércoles.