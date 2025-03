Jerome Sanabria puso en su sitio a Petro por no presentar la tesis de su maestría: “Será el invitado principal de Sábados Felices”

Sanabria no se guardó nada y calificó de “mediocre” al jefe de Estado, luego de que reveló que no presentó una tesis de una maestría que hizo, justificando a su ministro de Educación, Daniel Rojas, quien reprobó la sustentación de su tesis.

Petro dio un portazo a las universidades privadas que afectará a miles de estudiantes: “Yo no me comprometí a subsidiarlas”

La crítica de la joven fue por la siguiente declaración de Petro: “Por ahí vi en la prensa a nuestro ministro de Educación, está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría. Hombre, ya no se preocupe, porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí”.

“Eso no hay que ponerle la barrera, pero indudablemente que el ministro de Educación sea capaz de hacer el esfuerzo entre el poco tiempo que queda de preparar una tesis y de enfrentarse para defenderla es supremamente importante. La próxima pasa porque si no, ahí sí se las ve conmigo, trabajo garantizado. No se puede garantizar trabajo sin alta productividad y le dejo esa tesis”, insistió Petro.