José Acuña, candidato a la Cámara por Bogotá, enfrenta denuncias y quejas por presunta violencia intrafamiliar e incumplimientos a trabajadores

SEMANA conoció denuncias y quejas en contra de José Acuña Bayona, candidato a la Cámara por Bogotá, por el Nuevo Liberalismo.

Esta revista habló con por lo menos seis fuentes que en distintos momentos de su vida compartieron con Acuña en el ámbito personal, familiar o laboral y que señalan haber sufrido intimidaciones, incumplimientos y falta de pagos por parte del aspirante al Congreso.

Todas las fuentes hablaron bajo reserva de sus identidades, por temor a represalias, y presentaron pruebas y documentos que sustentan sus reclamos.

Ante la Fiscalía ya se han radicado dos denuncias contra Acuña por presuntas lesiones culposas y otra por violencia intrafamiliar contra su expareja, en marzo de 2024, sin que hasta la fecha haya avances en la investigación. Aunque ha habido intentos de conciliación entre las partes, estos no han dado resultados.

Según los hechos denunciados, en 2024, cuando Acuña vivía con su entonces pareja ocurrieron episodios que, a juicio de la mujer denunciante, configuran violencia intrafamiliar, como “maltratos verbales y psicológicos constantes”.

Ella también puso de frente un hecho relacionado con un perro pastor alemán, bajo la responsabilidad de Acuña, que atacó en la frente a una menor de edad, hija de la mujer. A juicio de la denunciante, ese hecho está relacionado con episodios de violencia intrafamiliar y, concretamente, con lesiones culposas, por falta de responsabilidad directa de Acuña.

Estos hechos llevaron a que el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá impusiera una medida de protección a favor de la mujer, el 9 de agosto de 2024.

Pero no solo eso. Personas que han trabajado con Acuña en el sector gastronómico se contactaron con SEMANA. Según relataron, él fue presidente de Acodres, un gremio que aglutina a restaurantes en el país, y habría tenido incumplimientos laborales. Además, se indaga una presunta falsedad en pagos de seguridad social.

SEMANA conoció un documento de la agremiación, fechado el 8 de febrero de 2024, en el que se detalla que Acuña no habría realizado esos pagos de seguridad social durante varios meses y que, incluso, habría presuntamente falsificado varios documentos, lo que pudo haber generado afectaciones al gremio.

“Desafortunadamente, la Asociación se ha visto afectada por una conducta grave de su delegado que, de no encontrar acciones alternativas inmediatas, puede generarle responsabilidades de índole fiscal y penal, no deseables en la dinámica de una entidad cuya razón de ser es la promoción de la solidaridad y la unión entre las empresas afiliadas”, dice la carta de Acodres.

El documento señala que, en diciembre de 2023, una interventoría de un convenio del gremio gastronómico detectó que Acuña habría falsificado las planillas de aportes a seguridad social para hacer efectivas sus cuentas de cobro. En ese papel están algunos de los soportes que sustentan la denuncia.

“La interventoría detectó la irregularidad al verificar el pago en los portales digitales, inconsistencia entre fechas de pago y periodo a pagar, así como número de planillas repetidos y en dos renglones. Confirmado el hecho, el equipo contable requirió a Acuña Bayona para subsanar la situación, ante lo cual respondió con agresividad a la contadora, manifestándole que ‘investigue lo que quiera’. El desprecio de su delegado por atender el requerimiento, forzó a la Asociación a asumir la responsabilidad ante el ente de control, encontrando como solución el pago de las seguridades sociales evadidas, sin que esto repare la afectación a nuestro buen nombre”, reclamó Acodres en el documento.

Desde la agremiación gastronómica le reclamaron a Acuña por estos hechos. Foto: Suministrada API

Otro caso tiene que ver con el restaurante Mr. Babilla, en Cartagena que tuvo que cerrar en 2022. Trabajadores de ese lugar aseguraron que Acuña era uno de los socios, sin embargo, narran que el hoy candidato a la Cámara no les cumplió varias condiciones laborales y, que una vez cerraron, no encontraron respuesta por parte de él. Algunos, incluso, habían sido trasladados desde Bogotá, por lo que tuvieron que buscar nuevas oportunidades en la ciudad amurallada al no encontrar respuesta de sus empleadores.

Otra fuente le contó a SEMANA que durante por lo menos unos cuatro meses Acuña le habría dejado de pagar el arriendo de un lugar en una exclusiva zona de Bogotá en el que funcionaba un restaurante que posteriormente quebró.

El problema es que la dueña del inmueble encontró que el hoy candidato había subarrendado a la agremiación del sector gastronómico un espacio del lugar, sin contar a cada una de las partes este detalle pero cobrando el arriendo a la agremiación. Asimismo, no habría pagado los recibos por lo que a los dueños les tocó asumir este costo que sumaba más de 130 millones de pesos.

SEMANA contactó a Acuña para conocer su respuesta a estos señalamientos. Prefirió no responder en entrevista cada uno de los cuestionamientos, sino que dejó su versión de los hechos a través de una carta.

Sobre la medida de protección del la comisaría de familia requerida por su expareja aseguró que “fue cumplida de manera inmediata y posteriormente apelada por considerar que existían irregularidades procesales relacionadas con el derecho de defensa”.

Pidió aclarar que esta medida es de carácter preventivo y que no constituye una sentencia penal o una declaración de responsabilidad en su contra y que a la fecha no existe ninguna condena por estos hechos.

Sobre la investigación de supuestas lesiones culposas por el episodio del perro, afirmó que se trató de un “incidente” que se produjo de manera “inesperada”. “Se trató de un hecho súbito, ocurrido en cuestión de segundos, sin que existiera intención alguna de causar daño ni una situación previa que permitiera anticipar razonablemente esa reacción”, afirmó.

El candidato agregó que su actuación fue inmediata y que intervino para separar al animal de la menor y se procedió de manera urgente al centro médico. Agregó que desde el primer momento manifestó su intención de asumir los gastos derivados del incidente pero que la madre de la menor se habría negado a recibir ese apoyo. Mencionó que actualmente no existe una imputación en su contra por estos hechos pues hasta ahora se encuentra en etapa de conciliación.

En el caso de las situaciones empresariales dijo que como emprendedor ha enfrentado momentos de dificultad, como sucedió en estos casos, derivados de la pandemia; y que en la misma campaña ha dejado claro que ha quebrado en negocios y ha tenido “contextos económicos adversos”.

“Siempre procuramos mantenernos al día con pagos de nómina, proveedores, arriendo y aportes a seguridad social; sin embargo, ese establecimiento en particular presentó dificultades severas de flujo de caja causadas por la pandemia y la posterior desaceleración económica que se presentó en el país”, afirmó Acuña.

José Acuña hace campaña diciendo que representa al sector gastronómico. Foto: Facebook: José Acuña

El candidato reconoció que se presentaron “retrasos” en algunas obligaciones “especialmente en aportes a seguridad social”. “No obstante, no existió intención de incumplir de manera fraudulenta ni de afectar a los trabajadores”, agregó.

“Durante la liquidación se celebraron acuerdos de pago con los colaboradores y se procuró resolver la mayor parte de las obligaciones pendientes. El negocio se sostuvo aproximadamente cuatro años en un entorno adverso, pero terminó en quiebra quedando pendientes algunos pagos de planillas de seguridad social, mientras el resto de los compromisos fueron acordados y gestionados en el proceso de cierre”, mencionó.

Sobre la deuda a la propietaria del inmueble dijo que se le “adeudaban par de meses del arriendo al momento del cierre del negocio, además de algunos servicios públicos pendientes”. Y que intentó gestionar un crédito para mantener la operación pero no fue posible, por lo que cuando la arrendadora solicitó la restitución del inmueble le propuso compensarla con los bienes que estaban dentro del establecimiento, según dijo, cuyo valor se aproximaba a la deuda.