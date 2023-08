Juan Espinal: “El Gobierno sabe que no es conveniente presentar y estudiar sus fracasadas reformas en época electoral”

JUAN ESPINAL (J. E.): hoy el gobierno de Gustavo Petro carece de legitimidad y credibilidad tanto en la opinión pública como en el Congreso. Hoy no hay gobernabilidad, vemos a un presidente completamente alejado de la realidad del país. Además, ya no tiene a quién culpar. Hasta el 7 de agosto tenía la excusa de culpar al expresidente Iván Duque de todos sus males. Desde el 8 no tiene a quién culpar. Si en la plenaria del Senado ponen la reforma pensional y en la Cámara, la de Salud, creo que habría una unificación de criterios en el archivo de las dos iniciativas. Petro anunció el 20 de julio pasado que radicaría la reforma laboral. Después, que la están terminando de estructurar y es la hora y no está radicada.