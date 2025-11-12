El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, volvió a presidir la plenaria de la corporación en medio de la disputa que sostiene con el Partido de la U, colectividad que le retiró el derecho a participar en el recinto legislativo.

El congresista del Valle del Cauca se había apartado de ese rol de manera temporal, después de la suspensión que le aplicó el comité de ética de ese grupo político por promover la creación del movimiento “Nueva U” como un movimiento interno del partido.

No obstante, este miércoles 12 de noviembre, López retomó sus funciones como presidente de la Cámara, a pesar de que el Partido de la U publicó un comunicado horas antes en el que negó que este estuviera habilitado para ejercer sus funciones como congresista.

López le había confirmado a SEMANA que retomaría sus labores legislativas esta misma semana, tras la medida que se aplicó en su contra el Comité Disciplinario y de Control Ético de la colectividad.

“Con la presentación del CNE quedamos en medidas suspensivas y a hoy podré votar y participar activamente. Y lo que nunca perdí fue la posibilidad de presidir la Cámara, eso también está sustentado sobre unos conceptos jurídicos”, afirmó el representante.

Poco después de esa declaración, la colectividad publicó un comunicado en el que le desautorizó para participar en los debates legislativos, argumentando que el proceso en su contra sigue vigente.

“El Partido de la U comunica que, de acuerdo con certificación recibida por parte del Comité Disciplinario y de Control Ético de la colectividad, la medida provisional de suspensión de la militancia y, consecuencialmente, la voz y el voto al representante Julián López, está vigente”, detalló la colectividad en un comunicado difundido la tarde del martes.

“Asimismo, ante la eventualidad de una impugnación ante el CNE, esto por sí mismo no suspende la medida; la suspensión se mantiene vigente hasta que dentro del mismo proceso se levante”, agregó la U.