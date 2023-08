Katherine Miranda no puede pronunciarse por el escándalo de Nicolás Petro y esta es la razón

Katherine Miranda ha sido una de las congresistas afines al Gobierno, pero también crítica de algunas de las decisiones que han tomado. Su opinión era una de las más esperadas por muchos. Sin embargo, aseguró que no puede pronunciarse.

“Así como en su momento no pude pronunciarme sobre el señor fiscal, hoy no puedo hacerlo sobre el presidente. Hago parte de la comisión de acusaciones ”, comentó Miranda en su cuenta de Twitter.

Así como en su momento no pude pronunciarme sobre el señor Fiscal, hoy no puedo hacerlo sobre el Presidente. Hago parte de la comisión de acusaciones.

La razón por la que Miranda no puede hablar es porque, al integrar esta comisión, debe tomar una decisión neutral, por lo que no puede tomar partido en el escándalo.

Los trinos que le recuerdan a Petro en medio del escándalo de su hijo

En la audiencia de este jueves 3 de agosto, el fiscal Mario Burgos dijo textualmente: “Acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro y de los dineros que ingresaron de dicha campaña, los cuales al parecer habrían superado los topes permitidos por la ley y otros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades, el señor indicó que sí recibió altas sumas de dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, de Gabriel Hilsaca Acosta y de Óscar Camacho”.

Así era la repartija de dinero entre Nicolás Petro y Day Vásquez. Todas las pruebas están en chats y audios

Nicolas Petro: hoy le digo a Fernando que me los entregue

Day Vásquez: ¿Eso no lo tiene es Máximo?

Day Vásquez: No se le puede estar solucionando todo a todo el mundo… A nosotros nadie nos soluciona las cosas

“Para poder cuadrar el programa, estoy acomodando que eran solo dos meses lo que iba a trabajar el médico, pero realmente tendrá que ir un mes cuatro días a la semana. Estoy acomodando todo para que nos dé la cifra que uno quiere, ¿sí me entiendes? Encontré un espació de uno o dos días para el muchachito que tu quieres apoyar, pero estoy ahora haciéndolo día por día, para cuadre el tema presupuestal, para hacer una cosa bien hecha”, le dice De la Ossa a Day Vásquez.

Day Vásquez: Me encontré a Cristina acá

Day Vásquez: Y me dice que cualquier cosa que necesitemos le digamos

| Foto: NurPhoto via Getty Images

En medio del escándalo por supuestos dineros irregulares, el presidente revivió una publicación en la que advirtió un plan para infiltrar su campaña. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Nicolas Petro: Y no has pagado los servicios

Day Vásquez: No es mucho son como 800

Day Vásquez: De lo que me paguen se dan 40 y se paga el mes de enero

“Estoy hablando con Pedro, Day, pero estoy preocupado pero esas cifras no nos dan. Estamos trabajando con el 35 % del presupuesto y las cifras no dan, yo se lo mostré todo el presupuesto a él y realmente hay que revisarlo porque yo demostré hoy todo, todo lo que hay que hacer para eso, entonces los 40-40 nosotros no da. El proyecto se hace, pero habla con Pedro, porque le mostré todo, todo y tengo el cronograma hecho desde el comienzo hasta el final, esos precios están superbaratos”, le dice a Day un hombre identificado como Gustavo de la Ossa.