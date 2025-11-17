Suscribirse

Katherine Miranda pide la renuncia del ministro de Defensa por bombardeos donde murieron 12 menores de edad: “Crimen de Estado”

En 2021 el entonces candidato Gustavo Petro decía que los bombardeos contra menores eran “un crimen de guerra”.

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 11:27 p. m.
El Presidente Gustavo Petro confirmó a través de sus redes sociales que en los bombardeos que se han hecho contra estructuras de Iván Mordisco, han muerto, por lo menos, una docena de menores de edad.

Sin embargo, la confirmación la hizo minutos después de que la representante Katherine Miranda publicara en su cuenta en X los nombres de los menores de edad y los lugares donde murieron.

Petro puso un extenso mensaje en sus redes para hablar de este tema y reconocer que las Fuerzas Militares hicieron estos bombardeos donde murieron los menores.

Contexto: Petro confirma la muerte de al menos una docena de menores de edad durante bombardeos en 2025

“En la acción ofensiva sobre el frente de Iván Mordisco en Arauca se obtuvo el siguiente resultado: un adolescente rescatado con vida, ocho muertos, dentro de ellos medicina legal confirmó que un adolescente de 16 años murió”, dijo el presidente Petro. “Hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años", dijo.

Agregó: “En los bombardeos contra las disidencias de alias Mordisco, lamentablemente, murieron cuatro adolescentes en Caquetá el 1 octubre 2025, siete en Guaviare el 10 noviembre 2025 y un adolescente en Arauca el 13 noviembre 2025 (sic)″.

Por esa razón, la representante de la Alianza Verde, quien tiene lista una moción de censura contra el ministro Pedro Sánchez, aseguró que el funcionario debe renunciar de inmediato y asumir toda la responsabilidad por lo ocurrido.

“Gustavo Petro, dele la cara al país y responda por el crimen de Estado que está cometiendo contra niños víctimas de reclutamiento forzado. Ministro de Defensa, renuncie ya”, dijo Miranda.

Contexto: Defensoría advierte de otros menores de edad que habrían muerto por bombardeos en el Gobierno Petro

En todo caso la congresista radicará la moción de censura en la plenaria de la Cámara que se hará este martes, 18 de noviembre, y que ya es respaldada por diferentes sectores políticos.

La representante Jennifer Pedraza se sumó al llamado para que el ministro Sánchez renuncie a la cartera al considerar que “este Gobierno pasó de condenar los bombardeos a cometerlos”.

De hecho en redes sociales han recordado la postura de Gustavo Petro en 2021 cuando era candidato presidencial. En aquella época escribió: “Matar niños con un bombardeo no es un daño colateral. Es un crimen de guerra”.

No obstante, Petro cambio de parecer y ha intentado justificar las acciones donde murieron estos menores que fueron reclutados por los criminales que están bajo el mando de Iván Mordisco.

La Defensoría del Pueblo aseguró que este martes dará a conocer más información sobre los bombardeos que se han presentado en tres departamentos del país y que están acompañando a las familias de los menores que murieron tras ser reclutados.

