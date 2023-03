La advertencia de Paola Holguín al minDefensa: “Los hombres de la Fuerza Aérea están arriesgando sus vidas en unos aviones Kfir que no sirven ni para museo”

La senadora del Centro Democrático Paola Holguín llamó la atención al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la situación de seguridad en el país. Lo hizo desde la Comisión Segunda del Senado donde le habló de diferentes temas, entre ellos, la necesidad de que el Gobierno nacional reemplace los aviones Kfir que necesita la Fuerza Aérea para ejercer la soberanía del país.

“Colombia necesita las aeronaves. Lo único que hemos pedido, señor ministro, es que por favor agilicen los tiempos. El tema de superioridad es fundamental para que la fuerza pública cumpla su obligación constitucional y legal, pero también para garantizar la vida de los hombres de la Fuerza Aérea que la están arriesgando hoy en unos aviones Kfir que no sirven ni para museo”, denunció la senadora antioqueña.

La nueva flota de aviones será el remplazo de los Kfir con vida útil hasta 2023. - Foto: Fuerza Aérea Colombiana

En su intervención, Holguín también afirmó que el presidente de la República, está claramente establecido en el Artículo 189, en los numerales 3 y 4, él es quien dirige la fuerza pública y dispone de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él es quien debe conservar el orden público y restablecerlo donde fuera turbado. Aquí no se pueden venir a lavar las manos con los alcaldes y gobernadores cuando hay una clara responsabilidad del presidente”.

Y agregó: “Ojo, porque algunos alabaron que el presidente saliera a defender a un coronel que no defendió a los policías que fueron secuestrados y uno asesinado en Los Pozos, Caquetá. Lo más grave es que Gustavo Petro dijo que él había dado la orden y esos uniformados también son ciudadanos colombianos y él tiene la obligación de garantizarles la vida. El Gobierno no puede acolitar que un acto criminal como ese se denomine cerco humanitario y retención al secuestro”.

El Gobierno confirmó que avanza en el reemplazo de los aviones kfir. - Foto: SEMANA.

Holguín, además, se refirió a lo que ella llamó la doble moralidad en los discursos. “¿Ya no importan los conteos de masacres? ¿Ya no nos están matando? ¿Ya no pasa nada cuando asesinan a líderes sociales o desmovilizados de las Farc? Eso hay que seguir hablando. Si de verdad este es el gobierno de la vida tiene que seguir importando la vida. Y tienen que seguir importando todas las vidas. ¿Por qué lo digo? Porque hay que hacer efectivas las órdenes de captura, hay 365 órdenes de captura sin ejecutar de asesinos de líderes sociales y desmovilizados”, denunció.

La senadora fue vehemente y habló de varios temas, entre ellos, la paz total que lidera el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La senadora del Centro Democrático le expuso desde distintas aristas al ministro Iván Velásquez su preocupación por la seguridad del país. - Foto: SEMANA

“Aquí no vengan a engañar a los colombianos con esos cuenticos de amigos de la paz y amigos de la guerra. En Colombia vivimos 50 millones de colombianos que anhelamos la paz, que tenemos diferencia en los procesos de sometimiento a la justicia. La primera mentira es decirles a las comunidades que someter estructuras criminales equivale a paz. Y no es así. Los procesos sólo sirven para desmovilizar y reincorporar estructuras del crimen, pero ningún proceso de esos termina trayendo paz. La paz es mucho más que la desmovilización y el desarme”, expresó.

Entre sus intervenciones, la antioqueña enfatizó en que “aquí no puede parecer que la violencia y todos los males llevan décadas, pero lo bueno y el apoyo a la fuerza pública, nació el 7 de agosto de 2022. Eso no es consecuente con el llamado al diálogo leal”.