“La burla no solo ha sido con Petro, sino con todo el país”: el general (r) Eduardo Zapateiro habla del fracaso del cese al fuego con los grupos criminales

El general (r) Eduardo Zapateiro se refirió este lunes festivo a la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender parcialmente el cese bilateral fuego con las disidencias de las Farc en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, luego de que se estableciera que criminales del Estado Mayor Central, de Iván Mordisco, asesinaran a cuatro niños indígenas en las últimas horas, en Putumayo.

“La burla no solo ha sido con él, sino con todo un país que le ha apostado desde años a una paz cada día más esquiva y difícil de alcanzar. Más aún cuando no se cuenta con la humildad para dejarse asesorar y la honestidad para dejar claridad en lo que se está haciendo de frente a las negociaciones en la mesa. Se habla y se siguen cometiendo crímenes de todo tipo. Por último se está atropellando el honor de todos los que por muchos años lo han dado todo por nuestra nación”, sostuvo Zapateiro.

El excomandante del Ejército advirtió: “Colombia es un país, es una nación soberana y libre. Colombia no son fragmentos de tierra y hoy puedo asegurarle que los problemas ocurren en la mayoría de los departamentos. ¿O qué tienen que decir de todos esos videos de estructuras criminales que ahora buscan seguir intimidando a los colombianos y no solo en esos cuatro departamentos, sino en muchísimos más?”.

Sobre la reanudación de los operativos militares en cuatro departamentos contra las disidencias de las Farc, Zapateiro dijo que la crisis de orden público es en todo el país.

“No le nombro porque la lista es larga y muchos se sentirían por no nombrarlos, pero hagamos el ejercicio: ¿qué pasa en Antioquia, Bolívar, Cesar y Norte de Santander (ese solo eje que cruza de occidente a oriente el país)? Y sin dejar de lado Nariño, donde el narcotráfico ha sido, es y seguirá siendo, al paso que vamos, el común denominador de todos los problemas en ese sector estratégico del país”, señaló Zapateiro.

Frente a si existe un fracaso del cese bilateral al fuego, el excomandante del Ejército señaló: “Las acciones hablan por sí solas y más aún cuando venimos advirtiendo y tocando la campana en el sentido de que no hay reglas claras, no hay directrices, no hay un plan definido que deje ver con claridad lo que se dice y vocifera como cese al fuego. La Constitución es clara en su artículo 217 y no nos perdonaría dejar de cumplir nuestra misión constitucional y más con las complejidades que a diario se viven en el país”.

“Van diez meses de todo este tema de la ‘paz total’ y con el agravante de que muchas de las operaciones se habían suspendido. A eso súmele que se le volvieron abrir las puertas para regresar al territorio colombiano y mostrarse de la manera en que lo hicieron en el Caguán. Lo anterior les dio tiempo de acomodarse nuevamente en sus áreas. La fuerza pública tendrá que ir a combatirlos. No sé si hoy tengamos las capacidades en el nivel óptimo (movilidad aérea y logística)”, anotó Zapateiro, quien agregó: “No descansaré en seguir sumándole a mi nación y entre todos seguir construyendo un mejor país para las actuales y futuras generaciones”.