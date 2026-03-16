“La guerra de Iván Cepeda y del pacto criminal histórico contra Antioquia apenas comienza”: la advertencia del concejal Sebastián López en Medellín

El concejal de Medellín por el Centro Democrático, Sebastián López, lanzó fuertes acusaciones contra el candidato presidencial Iván Cepeda y el gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la llegada de la minga indígena al centro administrativo de la ciudad.

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Según el cabildante, la movilización indígena, que se concentró en inmediaciones de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, sería una muestra de lo que calificó como una “guerra política” contra el departamento.

“Empezamos a ver las primeras consecuencias de la guerra de Iván Cepeda contra Antioquia con el apoyo de Gustavo Petro y todos los guerrilleros que odian a nuestro departamento”, afirmó el concejal en sus declaraciones.

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El concejal responde ante la constante crítica y declaraciones de Daniel Quintero luego del enfrentamiento. Foto: Tomada de X @@sebaslopezv

El corporado señaló que la protesta estaría dirigida a presionar a las autoridades locales mediante bloqueos en el centro administrativo de La Alpujarra, donde funcionan tanto la Gobernación como la Alcaldía.

“Hoy, al parecer, envían a la supuesta minga indígena a bloquear todo el centro administrativo de gobierno de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, para impedir que los funcionarios que trabajan por esta ciudad y por este departamento puedan hacerlo”, sostuvo.

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Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Federico Gutierrez e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

En su pronunciamiento, el concejal también llamó a la ciudadanía a respaldar a las autoridades regionales, particularmente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Los antioqueños debemos rodearnos, cuidarnos y protegernos. Rodear a nuestro gobernador Andrés Julián y a nuestro alcalde Federico Gutiérrez”, expresó.

Andrés Julián Rendón y protestas en La Alpujarra. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

El cabildante aseguró además que el actual Gobierno nacional aún tiene la capacidad de generar este tipo de situaciones hasta el final de su mandato. “Tenemos que entender que lamentablemente hasta el 7 de agosto ellos van a ser gobierno y tienen la capacidad de hacer este tipo de circunstancias”, afirmó.

Finalmente, insistió en que lo ocurrido sería apenas el inicio de nuevas tensiones políticas entre el Gobierno nacional y las autoridades antioqueñas. “La guerra de Iván Cepeda, del pacto criminal histórico de Gustavo Petro contra Antioquia, apenas comienza. Hoy es una muestra de lo que vamos a ver”, concluyó.