“La impunidad a corruptos, delincuentes y parapolíticos está cada vez más cerca”: primeras críticas al nombramiento de Danilo Rueda

Luego de que Gustavo Petro dijera que Danilo Rueda será su alto comisionado de paz, se han empezado a conocer reacciones en contra de esa designación. Rueda estuvo envuelto en la polémica de las visitas a la cárcel de La Picota desde el Pacto Histórico para hablar de “perdón social” y eso genera cierto temor en un sector de la sociedad.

Uno de los que criticó esa designación fue el abogado Daniel Briceño. “Danilo Rueda el que lideró con el hermano de Petro la visita a la cárcel La Picota en plena campaña para hablar de perdón social a delincuentes será el próximo Comisionado de Paz. La impunidad a corruptos, delincuentes y parapolíticos está cada vez más cerca”, señaló.

La senadora Paloma Valencia se sumó a las críticas. “El nuevo comisionado de Paz era quien acompañaba al hermano de Petro a negociar con criminales y corruptos la impunidad ‘perdón social’. El pacto de La Picota se cumple”, dijo la congresista del Centro Democrático.

El nombre de Rueda salió a la luz pública porque se conoció que fue la persona que acompañó a Juan Fernando Petro a hablar de perdón social en La Picota.

Sin embargo, quien sacó el nombre de Rueda a la opinión pública fue Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, quien reveló en SEMANA en agosto de 2020 que el defensor de derechos humanos supuestamente le ofreció asilo en Europa a cambio de información que pudiera involucrar al expresidente Álvaro Uribe con el paramilitarismo.

“Me ofrecieron asilo en Suiza o en Francia. ¿Quiénes? Piedad Córdoba e Iván Cepeda. Yo no he cambiado la versión, no he dicho cosas diferentes. De hecho, la persona encargada de tramitar todo y de estar pendiente de hacer todo en Medellín era un señor Danilo Rueda, que pertenecía a una cosa de víctimas”, comentó el Tuso Sierra.

En su momento y por esos hechos, el expresidente Uribe cuestionó a Rueda diciendo que fue el responsable de tramitar testigos falsos en contra de su hermano Santiago. “Danilo Rueda, Eje Picota-Petro, en nombre de la misma supuesta ONG, tramitó y apoyó asilo de falso testigo contra mi hermano Santiago”, dijo el expresidente el 15 de abril de este año cuando estalló el escándalo de la visita a las cárceles por parte de miembros del Pacto al pabellón de los extraditables.

A pesar de las críticas y los cuestionamientos alrededor de su nombre, desde el Pacto varios ya han destacado la designación de Rueda y lo han rodeado, entre ellos Iván Cepeda. “Me alegra mucho que el presidente Petro nombre a Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz. Danilo es un valiente defensor de derechos humanos y de las comunidades en territorios martirizados por la violencia. Su designación fortalece y garantiza la política de Paz Total”, aseguró el senador de izquierda. A esa felicitación se han unido Clara López, Roy Barreras, entre otros senadores del Pacto Histórico.

Rueda fue director de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y es un defensor de derechos humanos reconocido en la izquierda. Ha dejado ver sus cercanías políticas en algunas publicaciones que ha hecho.

Por ejemplo, él mismo compartió un libro de Fidel Castro que el dictador le firmó en su momento, un encuentro que propició Piedad Córdoba, otra miembro del Pacto que también estuvo visitando las cárceles en medio de la campaña y que ha sentido afinidad con ese tipo de regímenes.

“Para Danilo Rueda, fraternalmente, Fidel Castro”, le escribió el 12 de agosto de 2010 Castro a Rueda en el texto La victoria estratégica. Rueda destacó el encuentro con el expresidente de ese país. “Una memoria de nuestros dos encuentros, humanista, sabio e inspirador, Fidel pasará a la historia y al corazón de millones”, dijo quien será el próximo comisionado de paz.