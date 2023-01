El excandidato presidencial se refirió al anuncio de la funcionaria en el sentido de que Colombia no firmará más contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.

“La irresponsabilidad del Gobierno Petro y su ministra de Minas y Energía no tiene límites”: la indignación de Federico Gutiérrez

Como una “irresponsabilidad” calificó el excandidato presidencial Federico Gutiérrez el anuncio de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de que Colombia no firmará más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

“La irresponsabilidad del Gobierno Petro y su ministra de Minas y Energía no tiene límites. Condenan a Colombia a tener que importar gas de Venezuela. Condenan a los más pobres a pagar más por el gas y combustibles. Transición energética SÍ, pero de manera responsable”(sic), manifestó el también exalcalde de Medellín a través de cuenta de Twitter.

El anuncio lo hizo este jueves la ministra Vélez desde Davos (Suiza), en medio del panel ‘Los diferentes caminos hacia la transición energética’, que se llevó a cabo en el Foro Económico Mundial.

“Decidimos que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”, dijo la jefa de la cartera de Minas y Emergía, y afirmó que aunque la medida ha sido muy polémica a nivel nacional, representa “una señal clara” del compromiso que tiene el país en la lucha contra el cambio climático.

La funcionaria aseguró que el Gobierno continúa trabajando en el objetivo de cumplir con las metas de “descarbonización”, en medio de la ruta de transición energética como objetivo primordial. “Estamos viendo la descarbonización de las industrias, pero viendo el modelo productivo y cómo vamos a dejar el carbón atrás”, afirmó la ministra durante el panel.

Aunque desde que comenzó el Gobierno algunos funcionarios, entre ellos las ministra Vélez y la de Ambiente, Susana Muhamad, han manifestado esta decisión, las palabras de la jefa de la cartera de Minas y Energía se dieron en marco del Foro Económico Mundial, un escenario de gran escala que fija, en un alto porcentaje, las políticas económicas de los gobiernos.

Según el anuncio, no habrá más contratos para la exploración y explotación de petróleo y gas en Colombia. Foto Guillermo Torres Semana - Foto: GUILLERMO TORRES

Ante este anuncio, las reacciones en Colombia no se hicieron esperar. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, cuestionó duramente la posición del Gobierno y evidenció las contradicciones en las que caen la ministra Vélez y el presidente Gustavo Petro.

“Quién entiende al Gobierno: mientras el presidente de Ecopetrol afirma en Davos-Suiza que el país debe seguir explorando y produciendo petróleo y gas, en línea con el minHacienda, la minEnergía dice que no habrá nuevos contratos de exploración. ¿Al fin qué?”, criticó el presidente de la ACP.

A través de un video, el expresidente Iván Duque también se refirió a la decisión de no firmar más contratos para explorar gas y petróleo y aseguró que esto sería un “suicidio económico y social”.

El exmandatario, uno de los líderes más reconocidos internacionalmente en materia de medio ambiente, aseguró que la protección de la naturaleza ante la explotación de petróleo y gas no es una “preocupación” en Colombia, ya que el país no utiliza estos recursos para la producción de electricidad, como sí sucede en otras partes del mundo.

“No hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y en el mediano plazo. Pero Colombia sí avanza hacia la transición y lo puede hacer conviviendo con el petróleo y el gas, manteniendo sus reservas, y para mantener esas reservas se requiere mayor exploración”, aseguró el exmandatario.

El exsenador y dirigente del Movimiento Dignidad, Jorge Enrique Robledo, reaccionó ante lo dicho por la ministra Vélez en Suiza y afirmó que la funcionaria, nuevamente, “busca destruir la economía del petróleo y el gas de Colombia”.

El excongresista y dirigente del Movimiento Dignidad, Jorge Enrique Robledo. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Eso es un absurdo, un disparate que le hace un daño descomunal a Colombia. Eso es tan absurdo que ningún país petrolero del mundo está proponiendo eso. Por ejemplo, no lo plantean en América, ni Argentina, Brasil, Venezuela, ni México, Estados Unidos; solo Colombia”, dijo Robledo a través de un video.

Para el exsenador, lo “más grave” es que todo obedece a una orden del presidente Gustavo Petro.

“Esta es una orden de Petro. Ese fue un absurdo que buscó Petro para conseguir votos en la campaña electoral. Una irresponsabilidad. Y mienten cuando dicen que esto lo pueden reemplazar con otra cosa, no hay con qué reemplazarlo en el corto plazo, eso no es cierto, no hay que dejarse engañar. El daño es inmenso”, agregó el excongresista en un video que publicó en su cuenta en Twitter.

Finalmente, Robledo pidió a los colombianos exigirle al presidente Gustavo Petro que “renuncie a ese disparate y que asuma con responsabilidad la labor de jefe del Estado que está desempeñando”.