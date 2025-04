¿La reforma a la salud es viable financieramente? Norma Hurtado detalla el trámite de la polémica iniciativa del Gobierno Petro

SEMANA: ¿Qué apuntes le han quedado de las mesas técnicas y las audiencias públicas para la reforma a la salud?

Norma Hurtado (N.H.): Todos los senadores de la Comisión Séptima coincidimos en la necesidad de hacer mesas técnicas y audiencias públicas para esta segunda versión más corta de la reforma a la salud. A los pacientes les preocupa la garantía constitucional del derecho a la salud, muchos de los que pasaron por estas instancias argumentaron que el derecho a la salud individual se pierde y que no ven que el articulado esté dignificando a los pacientes. Por el contrario, consideran que en este modelo la gestión del riesgo en salud está fragmentada y que no hay claridad en la transición del modelo. Sobre el Consejo Nacional de Salud, piden que sea vinculado al sistema porque, si no, será un himno a la bandera. Los pacientes sienten que se ha ido desmembrando el sistema de seguridad social.

SEMANA: ¿Cuáles son sus innegociables para construir la ponencia de la reforma a la salud?

N.H.: El innegociable mío es la viabilidad financiera y sostenibilidad en el tiempo. Esa ha sido mi bandera y por eso se desarrollarán una mesa técnica y una audiencia de financiamiento y pago de la deuda. Otra línea tiene que ver con la creación de la ‘superadres’, que está consagrada en los artículos 9 y 10. Esta sería una entidad que manejará todos los recursos y el giro directo, se va a convertir en un pagador único y me preocupa mucho que ese pagador único no tenga reservas técnicas. Al final del ejercicio vemos que quien dirige la Adres argumenta en todos los escenarios que es el pagador, pero no se responsabiliza de los trámites anteriores a ese pago.

SEMANA: ¿La reforma a la salud es viable financieramente?

N.H.: Ni siquiera hemos tenido el primer encuentro con el viceministro técnico. Nos han argumentado nuevas fuentes de financiación, el impuesto saludable hace parte de esas propuestas que nos han argumentado. Las nuevas fuentes de financiación quien las puede sustentar y certificar es el ministro de Hacienda. Ellos están hablando de la posibilidad de tener ingresos anuales de entre 3 y 7 billones de pesos, pero todos conocemos que no hay recaudo, no hay nuevas fuentes, el gasto sigue aumentando y ya vemos cuántos programas sociales del Gobierno hoy están frenados.

SEMANA: ¿Esta reforma a la salud es la misma que se hundió en abril de 2024?

N.H.: La reforma que se hundió tenía muchísimas falencias de fondo. Esta se redujo en el número de artículos, ha venido siendo mejorada a lo largo de la discusión en la comisión séptima de Cámara, pero que llama la atención que tiene muchos artículos nuevos y que tiene muchas derogatorias que deben ser revisadas con lupa.

SEMANA: ¿Los nueve senadores que participaron en el hundimiento de la reforma a la salud de abril de 2024 siguen unidos con las mismas líneas trazadas sobre este proyecto?

N.H.: Estamos haciendo un estudio técnico en equipo.

SEMANA: Cuando uno considera los ataques que ha hecho el presidente Gustavo Petro contra los congresistas de la Comisión Séptima, sobre todo contra las mujeres, ¿hay futuro político para la reforma a la salud?

N.H.: Estos son temas que se han convertido en costumbre. Cuando no es el presidente, es alguno de los integrantes de la bancada del Pacto Histórico y, cuando no, es algún ministro que descalifica nuestra labor. Lo que hemos entendido las mujeres que estamos en la Comisión Séptima es que este oficio fue diseñado para hombres y a nosotras nos ha tocado tener carácter, llenarnos de argumentación, volvernos valientes frente a esos ataques y actuar con determinación. Ellos siguen descalificando y nosotros seguimos llenándonos de argumentos para darle respuesta a los colombianos.

SEMANA: El escenario de crisis del sistema de salud que se vive en este momento, que es mucho más grave que el que había el año anterior cuando se hundió la reforma a la salud anterior, esto hace que existan dos caminos: hacer una reforma ya o resolver la crisis antes de pensar en cambios. ¿Qué camino ve más viable?

N.H.: Creo que sí se consolidó la crisis explícita cuando se frenan los recursos para el sistema de salud durante al año 2023, también todo lo que fueron presupuestos máximos en 2024 y, cuando la UPC entra desfinanciada, también hay una intencionalidad. La solución de hoy es salvar la vida de las miles de personas que hoy hacen fila y lloran ante los medios de comunicación. Esta es una decisión de voluntad política que, como colombiana y congresista, no la veo. Si hubiese esa intención de acompañar a los colombianos, estaría en cabeza del ministro de Hacienda y del ministro de Salud y esa voluntad no la vemos hoy. Hay muchos señalamientos, muchas denuncias con las que estoy de acuerdo porque creo en la justicia colombiana, pero esto durará años y hay pacientes que están sufriendo, personas que están perdiendo la batalla y ellos no lo quieren ver. Este momento de la salud del país quedará para la historia, el año 2024 y este 2025 quedarán para la historia del sistema. Esta es la reforma que verdaderamente toca a los 50 millones de colombianos.

Comisión Séptima, hundimiento reforma laboral Norma Hurtado Ana Paola Agudelo | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Estamos hablando de voluntad política del Gobierno para resolver la crisis?

N.H.: La crisis del hoy, sí.

SEMANA: Usted tuvo ponencia de archivo por la reforma a la salud el año anterior. ¿En este momento cómo podría perfilar su ponencia?