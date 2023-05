La reunión entre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el representante conservador Alexánder Quevedo, que genera suspicacias

En medio de la radicación de la ponencia de la reforma laboral, el pasado miércoles se generó una oleada de críticas en contra del representante del Guaviare, Alexánder Quevedo, del Partido Conservador, por haber firmado la ponencia. Se trató del único congresista que no hace parte de la coalición del Gobierno que la respaldó.

En las últimas horas, trascendió una reunión que precisamente tuvieron el congresista con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en el despacho del alto funcionario del Gobierno. Allí también estuvo el alcalde del municipio de El Retorno, Guaviare, Yeison Pineda, quien compartió el encuentro.

“A esta hora me encuentro reunido junto con el representante Alexánder Quevedo y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en las oficinas del Ministerio (del Interior), esto con el objetivo de ultimar detalles para la aprobación de la gestión realizada del nuevo centro administrativo del municipio de El Retorno”, aseguró Pineda.

Reunión en el Ministerio del Interior entre Velasco, Quevedo y Yeison Pineda. - Foto: Cortesía Anónimo / Pantallazo Facebook

El alcalde borró la publicación ante la polémica que se generó; sin embargo, varios la guardaron preguntándose si tiene alguna relación con la posición del congresista conservador con el proyecto del Gobierno.

Hasta el momento, el ministro del Interior no se ha pronunciado sobre esos hechos. SEMANA contactó al representante Quevedo para saber el trasfondo de la conversación. Dijo que simplemente coincidió la reunión con el día que firmó la ponencia y que no se habló de ningún acuerdo burocrático con el ministro Velasco.

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco en el Congreso. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Fue una situación que cayó por pura circunstacialidad del momento. El alcalde venía solicitando una cita al Ministerio del Interior para avanzar en un proyecto que él tiene desde el año pasado, fue avalado en el gobierno del presidente Duque, pero de ahí a la fecha no ha habido la posibilidad de conseguirle el apoyo con los recursos que hacen falta para sacarlo adelante. Porque el alcalde pone una cofinanciación del 15 %”, explicó el congresista conservador.

Dijo que no es la primera vez que llega al despacho del ministro del Interior con ese propósito, y que con el exministro Prada sostuvo otros encuentros. “Hemos venido varias veces, yo creo que unas cinco o seis veces cuando estaba el ministro Prada. En el mes de diciembre él nos dijo que en enero quedaba dentro de las priorizadas. Eso no pasó”, aseguró Quevedo.

El congresista aseguró que el alcalde de El Retorno le dijo que le ayudara con la cita, ya que si no veía la voluntad del Gobierno iba a sacar unos recursos con los que cuenta porque ya acaba su período prontamente y se aplicará la Ley de Garantías desde el 29 de junio.

Quevedo junto a María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Dije no, pues venga le saco la cita, va y habla y expone la situación porque tampoco va a quedar con esa plata sin poder invertir”, contó el congresista.

Agregó que precisamente la cita coincidió con su firma en la ponencia de la reforma laboral. “Dio la casualidad que sale la cita para esta semana. Yo lo acompañé porque no vivo maquinando cosas. El ministro le dijo que muy buena la iniciativa, que estaba revisando, pero que efectivamente no le habían dejado recursos y que iba a ver si él encontraba una posibilidad de una adición”, aseguró Quevedo.

Dijo que el alcalde, para demostrar su gestión, compartió las fotografías y que no le vieron reparo a hacerlo. “No ando negociando ni con los proyectos ni con los votos, yo ando como un político desprovisto de pensar y tener intereses aparte de ayudar a nuestros mandatarios locales”, afirmó el congresista del Partido Conservador.

Asimismo, señaló que su relación con el Gobierno no sería la mejor, porque según él ha votado negativamente la reforma a la salud porque esa fue la decisión del partido. En el caso de la reforma laboral, explicó que tomó la decisión de acompañar la ponencia porque venían de discutir en varias mesas los puntos con la ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez y los demás ponentes, por lo que no debía votar ese trabajo a la borda.

El representante Quevedo hace parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Al ver la apertura de la ministra, al discutir el día a día, al ver cómo ella acogió ciertas proposiciones, y que no era una forma dogmática y permitan que podamos consensuar cosas, me pareció dinámico e importante que el ejercicio de la ponencia se hiciera con nosotros y no con extraños”, afirmó Quevedo.

Sin embargo, reconoció que la veeduría del Partido Conservador le abrió una investigación por esa decisión, porque supuestamente iría en contravía de los lineamientos de la bancada. Sin embargo, el congresista considera que no cometió ninguna falta.