“La solución de los mediocres es decir que Uribe tiene la culpa de todo”: Cadavid le responde a Quintero

Pero desde el Centro Democrático Cadavid le respondió que: “La respuesta de acusar a Uribe es una respuesta de mediocres. La solución de los mediocres es decir que Uribe tiene la culpa de todo y eso es lo que ha hecho Quintero durante los últimos cuatro años. Eso es de un mediocre, no de un administrador ni de un gerente. El negocio de Une-Millicom nace en 2013, ni siquiera existía el Centro Democrático, no teníamos participación en el Concejo, no estábamos en ese debate”.