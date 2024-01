La vez que Juan Manuel Santos le habría incumplido a Álex Char con dinero para la realización de los Juegos Centroamericanos de 2018

Sin embargo, a pocos meses de comenzar las competencias, se generó una preocupación porque no pudieran llegar los recursos. Uno de los primeros en hacer la alerta fue el propio Char, quien dijo que el exmandatario no les había cumplido. “Hoy no están. Somos sinceros y aún no están (...) los estamos buscando con el gobernador Eduardo Verano, pero aún no están”, le confirmó el alcalde de Barranquilla a Caracol Radio.