Las calles y las redes sociales: la estrategia del uribismo para sumar en la campaña de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial

En la noche de este martes, 2 de junio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lideró virtualmente la bancada de Senado y Cámara del Centro Democrático, donde el plato fuerte fue la estrategia política que desarrollará el partido para ayudar a empujar el tren de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

SEMANA confirmó que asistió la excandidata Paloma Valencia. Lució tranquila, serena, agradeció a los congresistas el apoyo brindado en la primera vuelta presidencial y mostró disposición para hacer campaña en favor de De la Espriella, tal como lo anunció horas después de conocer su derrota en las urnas el pasado 31 de mayo.

“Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso", dijo Valencia en la noche del 31 de mayo.

No asistieron al encuentro María Fernanda Cabal, quien cada vez marca más distancia del Centro Democrático y, al parecer, respalda al candidato Abelardo de la Espriella desde hace varias semanas, pero no lo ha hecho público. Tampoco llegó al encuentro virtual la senadora Paola Holguín, pero ella también ha dicho públicamente que apoya al Tigre De la Espriella.

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe. Foto: SEMANA

Álvaro Uribe hizo una radiografía política clara de lo que está ocurriendo en Colombia y trazó la hoja de ruta con la que el Centro Democrático respaldará a De la Espriella: les habló a los representantes y las senadores de la importancia de salir a las calles, volantear, hablar frente a frente con los electores y convencerlos del voto al abogado penalista.

En otras palabras, el expresidente quiere ver a su gente volcada en las calles haciendo política porque sabe que la diferencia de 600.000 votos entre Cepeda y De la Espriella en primera vuelta, no le garantizan hoy el triunfo a ninguno de los dos.

Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe Foto: Semana

Además, en el Centro Democrático no descartan que se repita la historia de Juan Manuel Santos cuando perdió la primera vuelta con Óscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014, pero le ganó la presidencia en segunda porque acudió a las casas políticas tradicionales que le garantizaron su respaldo en la Costa.

Volviendo a Uribe, también se refirió a la estrategia que adoptará el partido en redes sociales y habló de una parrilla de comunicaciones para los próximos 20 días.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Semana, AFP

El líder político les manifestó a sus congresistas que es importante fidelizar a los 1.600.000 electores de Paloma Valencia en la primera vuelta y convencerlos de saltar a la campaña de Abelardo de la Espriella.

SEMANA conoció que los congresistas del Centro Democrático no tienen afán de subir a las tarimas y tomarse fotos con el Tigre. De hecho, Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella no se han encontrado después de la primera vuelta. El verdadero trabajo político- concluyeron- está en las calles.