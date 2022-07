“Las mariposas son un símbolo de concertación”: el diseñador Carlos Duque da detalles del logo de la transmisión de mando del 7 de agosto

A 13 días de que se realice la transmisión de mando de la presidencia, en la que Iván Duque le entregará las llaves de la Casa de Nariño a Gustavo Petro, se conoció el símbolo de ese evento importante para el país.

Se trata de tres mariposas con los colores de la bandera de Colombia, diseñado por Carlos Duque Arbeláez, un experto publicista, especializado en creación, diseño gráfico e imagen corporativa.

En conversación con SEMANA, Duque detalló que las mariposas están basadas en la frase icónica de Petro que repitió varias veces en campaña en la que se refirió a Colombia como “la potencia mundial de la vida”.

“Es un símbolo que tiene una carga emocional que se siente. No es solo que se vea bonito, sino que despierte una afinidad y empatía”, comentó.

Duque explicó que la variedad de colores, amarillo, azul y rojo, además de ser los de la bandera del país, están cargados de simbolismo. “Jugar con los colores, cualquiera lo hace con las banderas de Colombia, las mismas mariposas. Aquí lo importante era qué tanto puede representar las mariposas, el discurso y la propuesta de Gobierno del nuevo presidente”, comentó el diseñador.

Agregó que más allá de la tradicional paloma blanca de la paz, prefirió las mariposas por la relación que tiene con el cambio, la transformación que quisiera llevar Petro a su gobierno.

“Uno era la transformación, el cambio que él anuncia, y la mariposa es un símbolo contundente de la metamorfosis, del cambio. Otro es la biodiversidad, que es un tema en el que Petro ha hecho mucho énfasis que es todo el tema de la protección del medio ambiente, una transición y un cambio. Otro es el vuelo. Y la espiritualidad que comunica la mariposa, que es una lectura filosófica y poética”, aseguró el reconocido publicista.

Duque agregó que las tres mariposas son un símbolo de concertación, de unidad y de armonía. “Las mariposas están unidas en un proceso de acuerdo. Es un símbolo muy sencillo, pero profundo”, afirmó Duque.

Contó que hace unos diez días le llegó la propuesta por parte del equipo de Petro. Le comentaron que el mandatario electo fue quien requirió directamente que Duque fuera el encargado de llevar a cabo esa tarea.

“Recibí una llamada de parte del presidente Petro, de la gente de comunicaciones, que por instrucción de él me estaban contactando porque quería que colaborara con un símbolo para el día de la transmisión de mando del 7 de agosto. Me trasladaron esa inquietud y procedí a diseñar. Esto fue hace unos 10 días, lo cual me impuso y al equipo de diseño un ritmo tremendo para tener esa solicitud”, dijo.

Mencionó que en esos días hicieron seis diseños junto a su equipo. Finalmente, presentaron dos y uno de esos eran las mariposas. Fue el mismo Petro quien aprobó ese diseño.

Duque menciona que desde que se dio a conocer el diseño, por parte del mismo Petro, ha visto una buena recepción por parte de la gente. “A partir de la publicación, la respuesta de la gente ha sido espectacular porque espontáneamente la gente ha ido haciendo esas asociaciones y ha ido mucho más allá, que inspiran esperanza, una mirada más fresca, una atmósfera de entendimiento, concordia, eso era lo que se buscaba interpretar, creo que acertamos”, comentó.

Duque tiene amplia experiencia en campañas políticas. Trabajó en dos de Luis Carlos Galán en su momento. “Soy parte de la revolución de las canas”, dijo. También estuvo en la primera campaña de Álvaro Uribe, ha estado en campañas a algunas alcaldías y al Congreso. “Hay un recorrido largo en diseño de logotipos, de imágenes institucionales muy amplia”, comentó.

Es creativo publicitario y desde temprano ha tenido afinidad con la comunicación política, aunque aclara que nunca ha pertenecido a un Gobierno, pero sí ha estado cercano a temas relacionados con la cultura.

Reconoce que hay simpatía con las ideas de Gustavo Petro, aunque no siempre lo había respaldado. “La verdad yo voté por Petro. He pasado por muchas esperanzas políticas. Desde hace unos seis meses empecé a sentir muy fuerte el proceso de la campaña, la necesidad de sentarse, a ver cuál es el momento que está viviendo el país, cuáles son las condiciones, hasta cuando vamos a tratar de seguir prolongando el problema de las dificultades reales del país”, mencionó.

Reconoce que es ambiciosa la propuesta de Petro y que será la base para un proyecto político de largo plazo. “Serán procesos largos que en un solo gobierno no se alcanzarán a resolver. Muy importante que la ciudadanía pueda evaluar esos procesos, lo veo difícil, pero con mucha esperanza”, comentó.

Aclara que por ahora no le ha llegado la invitación a la posesión de Petro y que no la va a “lagartear”, pero que si es invitado, será un honor estar allí viendo en las pantallas el logo que diseñó.