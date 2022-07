“Le propusimos a Ingrid una escisión para que Humberto y yo podamos tener nuestro partido”: Daniel Carvalho

Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, los únicos congresistas electos del partido Oxígeno Verde tienen profundas diferencias políticas con su fundadora, Ingrid Betancourt. En las últimas horas, han hecho fuertes declaraciones públicas con visiones distintas. En conversación con SEMANA, Carvalho dio detalles de lo que sucede en la colectividad.

SEMANA: ¿Qué está pasando al interior del Partido Oxígeno Verde?

Daniel Carvalho (D. C.): Se ha presentado un distanciamiento que viene de tiempo atrás. Inicialmente, todo era armonía cuando Ingrid llegó al país y cuando decidió hacer parte de la Coalición Centro Esperanza en una posición de mediadora y conciliadora. En ese momento nos ofreció darnos los avales a varias personas para participar en las elecciones al Congreso, entre ellos Humberto de la Calle y yo; luego se da la pelea de ella con los miembros de la Coalición Centro Esperanza y empezó a tomar una serie de decisiones unilaterales sin consultar nunca con los candidatos en ese entonces, o posteriormente con los congresistas; decisiones como lanzarse ella también como candidata, salirse de la coalición, posteriormente apoyar a Rodolfo Hernández en primera y segunda vuelta.

Todas esas decisiones, insisto, las toma ella a solas, lo cual no está bien porque con Humberto de la Calle somos los únicos congresistas del partido. Ahora, está tomándose unas atribuciones como declararse partido de oposición, que no es una decisión que le corresponda a ella ni a la asamblea del partido, sino que claramente los estatutos del partido dicen que esa decisión la tomamos los congresistas. Pretenden hacer una modificación de los estatutos del partido sin contar con el comité congresional, que es lo que dictan los estatutos que hay que hacer. Ante esta vulneración de derechos nos vemos obligados a interponer una acción de tutela y a defendernos diciendo la verdad y dando nuestra postura frente a esto.

SEMANA: ¿Cómo es eso de que quieren cambiar los estatutos del partido?

D. C.: Hay una nueva propuesta de estatutos que saca Ingrid y que supuestamente se va a discutir mañana en la asamblea del partido, que no pasó por la comisión y el visto bueno del comité congresional, que es lo que estipulan los estatutos actuales, de modo que ella está violando el propio reglamento del partido.

SEMANA: ¿Cuál fue la tutela que presentaron con Humberto de la Calle?

D. C.: Presentamos una tutela en el sentido de que la asamblea está usurpando las funciones del comité congresional y eso no se puede, entonces por eso nos están vulnerando nuestros derechos políticos como congresistas del partido. Un partido existe por sus congresistas, entonces no puede tomar las decisiones en contravía de lo que piensen la totalidad de los congresistas, sean dos o doscientos. Están actuando de una manera indebida.

SEMANA: ¿Quién forma parte de ese comité, cómo se toman esas decisiones?

D. C.: Los congresistas, que somos Humberto y yo.

SEMANA: ¿Quién más aparte de ustedes dos e Ingrid Betancourt componen el partido y pueden tomar esas decisiones?

D. C.: Ingrid no tiene un cargo fijo dentro del partido, ella fue la candidata, la directora es Sandra Pulido, que es obviamente amiga de Ingrid, y hay como 30 o 40 militantes que además no los conocemos. Y estamos Humberto y yo como congresistas únicos del partido.

SEMANA: Betancourt ha dicho en las últimas horas que ustedes tomaron una decisión alejada de los reglamentos de la colectividad, ¿qué responde a esas críticas?

D. C.: Yo diría que el reglamento es claro al decir que hay decisiones que las toma el comité congresional, eso es seguir las reglas del partido que ella misma escribió hace 20 años. La respuesta es que se equivoca, ni estamos violando las reglas del partido ni tenemos, como afirmó ella en un tuit, la intención de tomarnos el partido, simplemente queremos que se respeten nuestros derechos y que se respeten los reglamentos.

SEMANA: En otra declaración que hizo la colectividad dicen que ustedes quisieran hacer un “golpe de Estado”, ¿es así?

D. C.: No, al contrario, incluso le propusimos a Ingrid una escisión, ya que no hemos sido capaces de convivir entonces podrían hacer la figura de la escisión para que Humberto y yo podamos tener nuestro partido y defender nuestras funciones dentro de un partido, pero tampoco lo quiere, entonces es falso que nosotros pretendamos dar un golpe de Estado. Pero sí queremos hacer valer nuestros derechos y no vamos a quedarnos callados porque estamos representando además a cientos de miles de ciudadanos que votaron por nosotros.

SEMANA: ¿Cómo podrían lograr la escisión?

D. C.: Nosotros creemos que es una salida válida, es como un divorcio amigable, porque intentamos estar dentro del partido, entonces a mí me pareció una salida digna. Se queda con su partido y lo construye como ella le parezca y nosotros hacemos lo propio, a mí me parece que es una buena decisión.

SEMANA: ¿Se arrepiente de haber tenido el aval de Oxígeno Verde?

D. C.: No me arrepiento porque yo entré al partido emocionado porque admiré a Ingrid durante toda mi juventud. Yo viví en Francia mientras Ingrid estaba secuestrada, participaba en las marchas exigiendo su liberación, estaba muy contento de entrar allá y ahora siento es una decepción, pero no es que me arrepienta, creo que hay que darle una salida justa y legal y que las partes queden contentas en la medida de lo posible.

SEMANA: ¿Se han sentido maniatados en medio de la campaña?

D. C.: Sí, totalmente maniatados porque nosotros entramos haciendo parte de la Coalición Centro Esperanza con un propósito claro de apoyar a la coalición y al candidato que saliera de la consulta de la coalición. Las decisiones de Ingrid nos obligaron a quedarnos callados en primera y segunda vuelta y uno no se mete a política para quedarse callado.

SEMANA: ¿Qué va a pasar en el Congreso, porque varios de la Coalición Centro Esperanza por la que llegaron se han declarado de gobierno?

D. C.: La Coalición ya dejó de existir como tal, entonces cada partido toma una decisión por aparte. Humberto y yo tenemos la intención de ser independientes, de acompañar una agenda de transformaciones que propone el gobierno de Gustavo Petro, pero tampoco queremos ser de gobierno porque tenemos algunas alertas. Queremos ser protagonistas del cambio, pero también garantes de que se dé de forma responsable.

SEMANA: ¿Qué ha conversado con el senador electo, Humberto de la Calle?

D. C.: Yo hablo permanentemente con él y estamos de acuerdo en todo. En qué temas apoyamos del gobierno, qué alerta se genera, en nuestra posición frente al partido, en nuestra declaración de independencia, en esto Humberto y yo estamos de la mano en todo.

SEMANA: ¿Ha hablado con Ingrid Betancourt?

D. C.: Yo me entrevisté con ella hace como un mes en Bogotá. Le conté que teníamos diferencias, pero que eso no era el fin del mundo, es normal tener diferencias en política, que yo tenía el espíritu de construir el partido, he sido juicioso, he asistido a todas las asambleas, presentamos unas ideas para la reforma de los estatutos, yo he sido respetuoso y conciliador. Sé que Humberto e Ingrid se reunieron la semana pasada antes de que ella viajara, hemos intentado la vía diplomática.

SEMANA: ¿Asistirán a la reunión de mañana?

D. C.: Primero tenemos que esperar que nos respondan la tutela que pusimos ayer. El problema de la asamblea de mañana es que va a tomar unas decisiones que no le corresponden, entonces no tiene sentido que se realice. La asamblea no puede aprobar los estatutos sin haber pasado por el comité congresional ni hacer la declaración frente al nuevo gobierno. El reglamento es claro en que ese papel no es de la asamblea.

SEMANA: Eso quiere decir que no van a asistir.

D. C.: No, vamos a esperar la respuesta del juez el día de hoy.