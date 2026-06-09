Desde el denominado “centro político”, un grupo de líderes publicó un manifiesto con el que buscan que se disminuya la polarización política que se estaría viviendo en el país en medio de las elecciones.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez le hizo un llamado al presidente Petro para “no entrar en confrontación” por los resultados electorales

Se trata de 15 puntos en específico que estarían basados en lo sucedido en Uruguay con la elección del presidente en la que se logró que las tres principales fuerzas lograran un acuerdo en medio de la elección de Yamandú Orsi, quien hizo un llamado a la unidad en medio de su discurso de posesión.

“Colombia debería replicar esta experiencia excepcional. Este documento contiene una propuesta de los temas centrales de lo que podría contener un gran acuerdo nacional para evitar que nuestro país caiga en la trampa de la polarización política extrema y el agravamiento de la violencia que de manera creciente hoy afecta al país”, dijeron esos líderes del centro.

Un primer punto es el respeto por las autoridades electorales, entre ellas la Registraduría. Destacaron que la entidad ha logrado presentar los resultados de forma eficiente y transparente, por lo que pidieron que se dejen de lado los reclamos sobre un supuesto fraude. Igualmente, piden que haya una defensa de la Constitución de 1991.

También recomendaron un rediseño de una nueva política para el manejo del orden público en el país, que se fortalezcan las fuerzas armadas, que haya presencia del Estado en todo el territorio nacional y se debiliten las rentas ilegales.

Los líderes de centro pidieron que haya una nueva política antidrogas y se piense en los campesinos para que tengan otras alternativas más allá del cultivo de hoja de coca.

Otro punto es la lucha contra la corrupción. Consideran que “el uso de la contratación directa para esconder la transferencia de cuantiosos recursos a clientelas políticas es hoy un delito”.

La segunda vuelta presidencial será el 21 de junio. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De otro lado, pidieron que se pueda superar la pobreza y lograr mayor equidad en la distribución de los ingresos. “El nuevo gobierno debe revisar las acciones adelantadas por el actual teniendo en cuenta su progresividad, eficacia y sostenibilidad”, afirmaron.

Un punto adicional es una “revolución educativa” con el cual se pueda garantizar el acceso a este derecho. Piden que en todos sus niveles la educación sea mixta y de buena calidad.

“La baja cobertura de la educación preescolar es causa eficiente de que la pobreza se transmita de una generación a la siguiente”, criticaron.

Otros puntos que pidieron sean tenidos en cuenta es la austeridad fiscal con la que piden que haya menos gasto público y que se reduzca la deuda.

Asimismo, solicitaron que se incentive el crecimiento económico, enfrentar la crisis de salud, reactivar el sistema eléctrico, proteger la autonomía del Banco de la República, una política exterior y el fortalecimiento de la moral pública.

El manifiesto está firmado por Moises Wasseraman, Eduardo Pizarro L., Eduardo Lora, José Antonio Ocampo, Luis Carlos Villegas, Arturo Sarabia, Pilar Gaitán, María del Rosario Aguilar, Martha Ardila, Andelfo García, José Luis Ramírez, Paula Ruiz, Litza Mayorga, Raúl Barake, Mónica Fonseca, Juan Camilo Restrepo, Jorge Iván González, Cecilia López, María Teresa Garcés, Andrés Caro, Mauricio García, Gonzalo Pérez, Rafael Aubad, Pedro Medellín T., Guillermo Trujillo, Jorge H. Botero, Santiago Pombo, Francisco Escobar, Viviana Barberena y Paula Ruiz.