POLÍTICA

Llegada de militantes de la Alianza Verde a la campaña de Roy Barreras desata fisuras en el partido

La colectividad aseguró que aún no tiene definido un candidato a la Presidencia.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 6:08 p. m.
Siete integrantes de la Dirección Nacional de la Alianza Verde se sumaron a la campaña presidencial de Roy Barreras.
La llegada de directivos de la Alianza Verde a la campaña presidencial de Roy Barreras generó molestias en ese partido. El candidato de la consulta del Frente por la Vida publicó un comunicado en el que anunció la llegada de siete integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional de la colectividad a su apuesta política para el próximo domingo 8 de marzo.

Sin embargo, en cuestión de minutos, el partido desmintió que haya un respaldo de la agrupación política al exembajador del Gobierno de Gustavo Petro, y dejó claro que, por lo pronto, no tiene candidato a la Presidencia y hasta prohibió el uso de sus logos.

Los protagonistas de esa adhesión son el candidato al Senado, Fredys Manuel Saah Arroyo, y los militantes Jorge Eliécer Guevara, Edison de Jesús Muñoz Ciro, Carlos Julio Arias López, Pedro Nairo Vergara Niño, Argemiro Burbano y Geonie Sanabria Cabulo.

La campaña de Roy compartió la comunicación firmada por esos siete militantes donde estos anunciaron su participación en las elecciones del 8 de marzo en las que se definirán los candidatos ganadores de las tres consultas presidenciales.

“Como sector del partido expresamos al país nuestro respaldo al proyecto político del cambio liderado por el presidente Gustavo Petro y manifestamos nuestro apoyo a la candidatura presidencial de Roy Barreras en la consulta interna”, aseguraron esos siete integrantes de la Alianza Verde en un comunicado.

En contraste, la Alianza Verde asegura que no existe una decisión orgánica de la colectividad en la que se haya autorizado anunciar el respaldo a alguna de las candidaturas a la Presidencia y enfatizó que todos los apoyos que se anuncien son a título personal, mas no como representación del partido.

“Invitamos a la ciudadanía y a los actores políticos a respetar la identidad institucional de nuestra colectividad a abstenerse de generar confusión sobre posiciones personales que no corresponden a decisiones formalmente adoptadas por el partido”, puntualizó el partido.

La llegada de los siete integrantes de la Dirección Nacional de la Alianza Verde a la campaña de Roy Barreras marca el inicio de una puja por los votos de esa colectividad. No se puede olvidar, además, que la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, perteneció a esa colectividad.

