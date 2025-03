Los alcaldes se rebelan contra el Gobierno Petro: “El país no se puede mover bajo sus deseos del día”

El presidente Gustavo Petro anunció que este martes, 18 de marzo, será día cívico en Colombia y convocó a los ciudadanos a las calles para defender las reformas que tramita en el Congreso. Los alcaldes de las ciudades capitales no acogieron la orden e instaron a los funcionarios públicos a cumplir con el horario de trabajo.

“Montería no para, trabaja”, manifestó el alcalde Hugo Kerguelen en su cuenta de X. “Montería no se unirá al día cívico convocado por el Gobierno nacional. Hoy lunes, algunos comerciantes han convocado un paro que está generando afectaciones económicas. No podemos permitirnos parar durante dos días”, agregó el mandatario.