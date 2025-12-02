Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

El exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, recordó un controvertido episodio que vivió con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una reunión durante el Gobierno Petro.

Él sacó a la luz la escena porque tendría relación con el escándalo de corrupción en el que estaría involucrado, supuestamente Bonilla, y que coincidió con la más reciente imputación de cargos en su contra por parte de la Fiscalía.

“Esto me hace recordar una sesión del Confis cuando Ricardo Bonilla me criticó a mí porque, como director de la Dian, según él, yo no sabía manejar el Congreso. Ahora, la Fiscalía acusa a Bonilla de participar en una estructura criminal para otorgar contratos a dedo a congresistas a cambio de votos”, dijo Reyes.

Para él, de eso trataba el “manejo del Congreso” al que el exministro se habría referido en la conversación privada que sostuvieron en su momento.

Reyes, que hoy aspira a la Presidencia, contó que alertó a Gustavo Petro de ese “manejo del Congreso” en 2023, y que lo mismo hizo en 2024 ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que ellos llamaron mi ‘mal manejo del Congreso’ me valió ataques repetidos de congresistas que seguían la línea de Bonilla y de varios de sus subalternos, según los cuales, los dos años de recaudo tributario más alto de la historia de Colombia, desde los Muiscas hasta ahoritica, constituyeron, de alguna extraña manera, un desplome del recaudo”, alegó el exministro.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Ese supuesto “mal manejo del Congreso” también sería la razón por la que excongresistas, cercanos al proyecto político de Gustavo Petro, lo tendrían en el ojo del huracán y emitirían constantes críticas en su contra.

“Excongresistas como Roy Barreras y como Armando Benedetti me han dicho que soy desagradecido, traidor, grosero, porque la gobernabilidad, que ellos dicen que tienen que garantizar, como personas que tienen mucha experiencia gobernando, se basa en ese mismo estilo de ‘manejo de Congreso’ por el cual la Fiscalía está imputando y pidiendo el arresto de Bonilla”, agregó el exfuncionario.