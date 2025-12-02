Suscribirse

Política

Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

El exministro de Comercio, hoy precandidato presidencial, habló de una escena que vivió con Ricardo Bonilla.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 2:06 p. m.
El Gobierno sostuvo una reunión con representantes de los bancos para hablar de las inversiones forzosas.
Gustavo Petro, Laura Sarabia, Ricardo Bonilla, Alexander López y Luis Carlos Reyes. | Foto: Cortesía Presidencia

El exministro de Comercio y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, recordó un controvertido episodio que vivió con el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una reunión durante el Gobierno Petro.

Él sacó a la luz la escena porque tendría relación con el escándalo de corrupción en el que estaría involucrado, supuestamente Bonilla, y que coincidió con la más reciente imputación de cargos en su contra por parte de la Fiscalía.

“Esto me hace recordar una sesión del Confis cuando Ricardo Bonilla me criticó a mí porque, como director de la Dian, según él, yo no sabía manejar el Congreso. Ahora, la Fiscalía acusa a Bonilla de participar en una estructura criminal para otorgar contratos a dedo a congresistas a cambio de votos”, dijo Reyes.

Contexto: “Somos víctimas”: los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla aseguraron que “nunca han tenido un peso de actividad ilícita”

Para él, de eso trataba el “manejo del Congreso” al que el exministro se habría referido en la conversación privada que sostuvieron en su momento.

Reyes, que hoy aspira a la Presidencia, contó que alertó a Gustavo Petro de ese “manejo del Congreso” en 2023, y que lo mismo hizo en 2024 ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que ellos llamaron mi ‘mal manejo del Congreso’ me valió ataques repetidos de congresistas que seguían la línea de Bonilla y de varios de sus subalternos, según los cuales, los dos años de recaudo tributario más alto de la historia de Colombia, desde los Muiscas hasta ahoritica, constituyeron, de alguna extraña manera, un desplome del recaudo”, alegó el exministro.

Pese a ser quien denunció la entrega de hojas de vida por recomendados políticos, Luis Carlos Reyes fue señalado por Roy Barreras como cercano a Papá Pitufo. La respuesta fue una denuncia penal.
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Ese supuesto “mal manejo del Congreso” también sería la razón por la que excongresistas, cercanos al proyecto político de Gustavo Petro, lo tendrían en el ojo del huracán y emitirían constantes críticas en su contra.

“Excongresistas como Roy Barreras y como Armando Benedetti me han dicho que soy desagradecido, traidor, grosero, porque la gobernabilidad, que ellos dicen que tienen que garantizar, como personas que tienen mucha experiencia gobernando, se basa en ese mismo estilo de ‘manejo de Congreso’ por el cual la Fiscalía está imputando y pidiendo el arresto de Bonilla”, agregó el exfuncionario.

Su propuesta, que ahora como precandidato presidencial, es transformar la relación entre el Gobierno nacional y el Legislativo: “Es lo que necesita Colombia porque de ninguna otra manera vamos a dejar atrás la corrupción”.

Contexto: Caso UNGRD: Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco fueron los determinadores en este escándalo

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe propone una coalición para las elecciones presidenciales: “Desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”

2. Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

3. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

4. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

5. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Carlos ReyesGobierno PetroRicardo Bonilla

Noticias Destacadas

Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

Redacción Semana
El Gobierno sostuvo una reunión con representantes de los bancos para hablar de las inversiones forzosas.

Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

Redacción Semana
Gustavo Petro, José Alexis Mahecha Acosta y Angie Rodríguez.

Este es el exdirector del DAS, cuyo nombramiento tiene distanciados a Gustavo Petro y Angie Rodríguez: su nombre genera ruido en la Casa de Nariño

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.