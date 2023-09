Luisa Lafaurie, hija de la senadora María Fernanda Cabal, explota como emprendedora: “no se formalicen”, recomienda; aquí sus razones

Luisa Lafaurie Cabal, hija de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, se convirtió en epicentro de fuertes críticas por parte de los opositores políticos de sus padres porque en un video que se hizo viral en las redes sociales les recomendó a los emprendedores no formalizarse y así evadir impuestos saludables.

Luisa, quien ha incursionado con éxito en el mundo de los postres en Bogotá, dijo: “para los emprendedores que me siguen no se formalicen, no se formalicen, es mejor estar informal todo lo que puedan porque en el momento en el que se formalizan tienen un socio que se les lleva una tajada muy grande”.

María Fernanda cabal Senadora de oposición | Foto: juan carlos sierra-semana

Confesó “que estoy en depresión porque me acabo de enterar que ese tal cuento del impuesto saludable, creo que sí pasó y desde noviembre nos toca cobrar un 10% adicional para nuestros queridos políticos. Después del próximo año un 20% para terminar con un 25% más”.

Es decir, “si vendemos con IVA e impuesto saludable, el 50% de lo que vendemos se va para nuestro socio, el Estado. No se formalicen”, recomendó.

La hija de María Fernanda Cabal invitando a los colombianos a evadir impuestos.



Mucha desagradecida, y ni porque utiliza los vehículos del Estado para transportar sus productos. pic.twitter.com/fkgkau6O90 — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) September 17, 2023

El video no cayó bien porque, aunque la joven emprendedora refleja la cruda realidad que enfrentan decenas de ciudadanos que deciden hacer empresa y generar empleo, no es un buen consejo sugerir no formalizar las empresas ante el Estado.

Y mucho más, cuando su madre, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es una fiel defensora de la institucionalidad y la empresa bien hecha.

José Félix Lafaurie. | Foto: SEMANA

La representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, reaccionó: “Hermoso, además de usar las camionetas del esquema de la mamá- María Fernanda Cabal- que pagamos todos para transportar sus postres, la hija ilustre de los Lafaurie Cabal promueve la no formalización y la evasión. Toda una empresaria de bien. Lo dicho, es a ellos a quienes les gusta todo regalado mientras el colombiano de a pie debe cumplir”.

Luisa Lafaurie no es política, es empresaria y ha guardado prudencia frente a los asuntos de la familia. De hecho, el país la recuerda porque recientemente cuestionó en sus redes sociales a la tienda Juan Valdez.

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Getty Images

“Hoy me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de que Juan Valdez está promocionando una malteada de torta de zanahoria, igualita a la que tenemos en Luisa Postres y curiosamente hace unas semanas llegaron unas personas a la tienda a preguntar por todos los ingredientes que tiene nuestra malteada”, denunció Lafaurie Cabal.

Hasta la mañana de este martes 19 de septiembre, María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie no se habían referido al tema. Sin embargo, la primera ha insistido en cuestionar al Pacto Histórico, la coalición del presidente Gustavo Petro.

“La tarea no está fácil, lo único que sí me gusta es que el Pacto Histórico se va a implosionar el 29 de octubre, no tienen candidatos, además están peleando entre ellos porque solo saben ser hienas, llegan a acabar con todo”.