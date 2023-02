María Fernanda Cabal calificó de “impresentable” la visita de la vicepresidenta Francia Márquez a Cuba

Una nueva andanada de críticas y observaciones se dieron este fin de semana por parte de la senadora y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro, por diferentes sucesos que se dieron durante la semana que termina, en temas relacionados con Cuba, la libertad de expresión, la primera línea, la Sociedad de Activos Especiales y la polémica con el nombramiento de varios embajadores, las cuales calificó como graves y que demuestran los errores que se cometen desde Casa de Nariño.

La primera de ellas fue contra la vicepresidente Francia Márquez, sobre quien dijo que es impresentable que haya asistido al acto de inauguración de la Feria del Libro en Cuba, resaltando que ese es un país que no respeta la libertad de expresión y que desde hace décadas instauró una dictadura que ha llevado su gente a la pobreza.

Una nueva andanada de críticas y observaciones se dieron este fin de semana, por parte de la senadora y líder de la oposición, María Fernanda Cabal, hacia el gobierno del presidente Gustavo Petro. - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Impresentable Francia Márquez en una Feria del Libro en Cuba, donde se persigue y castiga la libertad de expresión. Impresentables los nombramientos de Petro, de M19 en cargos de inteligencia; de Primeras líneas en juventudes y SAE y de Embajadores sin requisitos. ¡IMPRESENTABLE!”, dijo la líder política.

La vicepresidenta Márquez es otra de las voces del gobierno del presidente Gustavo Petro que ha pedido que Cuba no haga parte de los países considerados como terroristas por Estados Unidos; además, ha venido abogando para que se le quite el cerco económico que recae sobre ella desde hace mucho tiempo y no los ha dejado progresar.

Durante su paso por La Habana, donde está invitada a la Feria Internacional del Libro que se adelanta en la isla, la líder afrodescendiente hizo una férrea defensa a este país. “Hoy, desde La Habana, manifiesto mi respaldo a esta nación insular para que sea retirada de dicho listado”, dijo.

“Cuba, país hermano, Colombia está con ustedes. Acompañamos la demanda de levantar el bloqueo”, enfatizó la colombiana en medio de los aplausos. “Cuba ha contribuido enormemente en que Colombia avance la ‘paz total’. Seguimos juntos en ese propósito de devolverle a nuestro pueblo la dignidad, la justicia social y la paz”, añadió.

La vicepresidenta Francia Márquez en su paso por La Habana, Cuba. - Foto: Autor anónimo

Este tipo de comentarios despertó las críticas de María Fernanda Cabal, quien siempre se ha mostrado como una férrea opositora de los gobiernos de izquierda, especialmente los de Cuba y Venezuela, países donde ha llegado a decir que “el pueblo grita hambre”. Esta jefe de la oposición en Colombia ha manifestado también que el país no se puede dar el lujo de permitir que se fortalezcan los lazos socialistas o de lo contrario podría terminar envuelta en una dictadura.

No hay que olvidar que la senadora Cabal criticó con fuerza la noticia de ayudas humanitarias que fueron entregadas desde Colombia a Cuba, hace un mes, frente a las cuales advirtió: “qué sinvergüencería la del gobierno comunista de Petro: donaciones para ayudar no al pueblo de Cuba, sino a sus gobernantes tiranos y asesinos, amigos de la guerrilla que disfrutan el dinero robado en Europa”.

Este integrante del Centro Democrático, compara permanentemente al gobierno de Gustavo Petro con la situación política y social de Cuba. Un ejemplo de esto se dio en la pasada Navidad, cuando lanzó un duro mensaje sobre cómo se vive esa fecha en ciudades como La Habana, con lo que envió un indirectazo a los “comunistas colombianos”.

La congresista colombiana, fuerte crítica de los sistemas de izquierda en el mundo, publicó un video en el que ciudadanos cubanos piden que les entregue la canasta alimentaria que les otorga el Gobierno de ese país.

“Navidad en Cuba: mientras los comunistas colombianos pintan la isla como un paraíso, en la víspera de Nochebuena el pueblo grita de hambre”, trinó la senadora del Centro Democrático junto al video.

Según Cabal, el presidente Petro no solo hizo lo que han hecho la mayoría de los gobiernos, nombrar amigos y líderes políticos en cargos diplomáticos, sino que ha designado a personas con cuestionamientos que no han hecho más que generarle dolores de cabeza a su Gobierno. - Foto: guillermo torres-semana

Por otra parte, en su mensaje de este domingo -12 de febrero- Cabal aprovechó para criticar los nombramientos de embajadores que se han dado a conocer por parte del Gobierno Nacional e indicó que no solo hizo lo que han hecho la mayoría de los gobiernos, nombrar amigos y líderes políticos en cargos diplomáticos, sino que ha designado a personas con cuestionamientos que no han hecho más que generarle dolores de cabeza a su Gobierno.

El caso más reciente fue el del escritor y periodista Víctor De Currea-Lugo, quien había sido designado por Petro para ocupar la embajada de Colombia en Emiratos Árabes; sin embargo, tuvo que declinar su aspiración debido a los múltiples señalamientos que le hicieron sobre posibles casos de acoso sexual durante su época como docente universitario.