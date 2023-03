María José Pizarro responde a las propuestas de Alfredo Saade: “Convocar una nueva constituyente es un exabrupto”

En entrevista con SEMANA, el exprecandidato presidencial Alfredo Saade aseguró que es hora de “convocar a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre próximo y cerrar el Congreso”. Estas declaraciones causaron controversia por las implicaciones que tendrían para la democracia y voces del Pacto Histórico salieron a rechazar la propuesta.

Una de ellas fue la de la senadora María José Pizarro, quien aseguró que el proyecto político del Gobierno es fortalecer la Constitución de 1991.

.@ALFREDOSAADEV nuestro proyecto político ayudó a redactar la constitución de 1991 y buscamos fortalecerla, reforzar su carácter humanista y garantizar que sus postulados se cumplan.



Convocar una nueva constituyente es un exabrupto — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 27, 2023

“Alfredo Saade, nuestro proyecto político ayudó a redactar la constitución de 1991 y buscamos fortalecerla, reforzar su carácter humanista y garantizar que sus postulados se cumplan. Convocar una nueva constituyente es un exabrupto”, publicó la senadora en un trino.

De acuerdo con Saade, se debe llevar a cabo una asamblea constituyente y cerrar el Legislativo para sacar a las “mafias politiqueras corruptas” del Congreso.

“Creo que es el momento de convocar a una consulta popular para llamar a una constituyente en octubre próximo y cerrar el Congreso, de que exista una nueva papeleta y llamemos a una constituyente urgente para que el país se pare en firme y podamos sacar de una vez por todas esas mafias politiqueras corruptas que existen en el Congreso. Es el tiempo de un referendo para que se cambie la manera de elegir contralor, fiscal y procurador general. Creo que si me toca renunciar a la candidatura a la Alcaldía de Cúcuta y dedicarme a recorrer el país para recoger las firmas del referendo, lo voy a hacer”, dijo Saade, en entrevista con SEMANA.

Alfredo Saade, exprecandidato presidencial del Pacto Histórico. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Jota Pe Hernández responde a las propuestas de Alfredo Saade

En entrevista con SEMANA, Alfredo Saade, exprecandidato a la Presidencia, lanzó recientemente una polémica propuesta. Dijo que el Congreso de la República se debería cerrar y convocarse a una consulta popular “para llamar a una constituyente”.

“Le puedo decir que recogemos más de diez millones de firmas para que se cierre el Congreso. Creo que es el tiempo. Es hora de barajar nuevamente. El Congreso hay que moverlo porque necesitamos las mayorías, que el pueblo nombre mayorías para que podamos avanzar. Quedó demostrado que por no tener mayorías nos siguen manipulando”, dijo puntualmente Saade.

Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En Vicky en Semana, el senador Jota Pe Hernández le replicó duro al exprecandidato a la Presidencia Alfredo Saade tras su controversial propuesta.

“Creo que este no es momento para estar llamando a la gente a las calles y que se levanten y: ‘Vamos a incendiar este país porque no le quieren aprobar las reformas a Gustavo Petro’. No, no, no. De eso se trata la democracia y para eso está el Congreso. El Congreso es un órgano independiente que precisamente está para hacer un control político, no crear y aprobar leyes, sino estar pendiente de esas que el Ejecutivo quiere tramitar y que el Congreso debe estar vigilante para no permitir que se apruebe cualquier cosa”, dijo Hernández.

En Vicky en Semana, el congresista Hernández también le recalcó a Saade que esa no era la manera de manifestarse, sólo porque algunos senadores buscaban “ponerle un freno a cosas que de pronto no podrían salir bien”. Así mismo, advirtió que el día que llegue a prosperar algo que esté relacionado con el cierre del Congreso, tal como lo propuso el exprecandidato presidencial, ese mismo día “nos levantaremos los que estamos dispuestos a defender la democracia”.

“El presidente de la República, a través de su ministro, impulsó de forma vehemente y frontal una reforma política que después él mismo salió a decir que no era un proyecto que conviniera y que debía retirarse. Esto puede pasar con las otras reformas, las otras propuestas del Gobierno. Gustavo Petro las presenta como la maravilla, pero resulta que nosotros los congresistas en nuestra legítima labor legislativa encontramos cosas que van a perjudicar al pueblo y que nos toca ponerle freno. Y por esto no podemos cerrar un órgano tan importante y democrático como el Congreso o estar llamando a la gente a que incendie las calles. Esto sí es antidemocrático y dictatorial”, agregó el senador Hernández.