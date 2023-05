¿Más impuestos? Este es el dispositivo al que el Congreso busca ponerle nuevos tributos

Por unanimidad, la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca crear una Tasa Pro Formación y Talentos Deportivos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la formación deportiva y fomentar la identificación de nuevos talentos, así como aumentar la reserva deportiva del país.

Los recursos para financiar esta iniciativa se recaudarán a través de una tasa del 10 % sobre el valor registrado en la declaración de importación de cigarrillos electrónicos, vapeadores, soluciones líquidas con o sin nicotina que ingresen al país.

La representante Juliana Aray, autora y ponente de la iniciativa, destacó que “este es un gran paso para dignificar el trabajo de nuestros deportistas y entrenadores. Estoy convencida de que fomentar la práctica deportiva cambia realidades y genera mejores oportunidades en la sociedad. Agradezco a toda la Comisión Tercera, a los ponentes y a los ciudadanos que respaldaron esta iniciativa”, agregó.

Milene Jarava. Esposa de Yahir Acuña, cuestionado exrepresentante de Sucre.

El proyecto de ley busca resolver problemas como el financiamiento del sector deportivo, la falta de accesibilidad a los programas deportivos de parte de las poblaciones más vulnerables y la falta de internacionalización de nuevos talentos.

Los recursos recaudados por la Tasa Pro Formación y Talentos Deportivos deberán destinarse así:

15 % a la implementación de programas y estrategias que permitan la identificación y selección de nuevos talentos deportivos.

30 % destinado a la construcción de nuevos escenarios deportivos.

10 % destinados a programas y estrategias de capacitación a jóvenes.

25 % destinados a la contratación de entrenadores.

20% destinados para apoyo económico en la participación de atletas.

Se espera que, en las próximas semanas, el proyecto de ley sea anunciado para ser discutido en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.

El proyecto está en manos de la Cámara de Representantes - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Vapeadores

Esta iniciativa va de la mano con otro proyecto que busca regular la distribución, comercialización y uso de los llamados vapeadores, inciativa que será debatida en los próximos días en la Cámara de Representantes.

La autora de esta iniciativa, la representante del Partido de la U, Milene Jarava, enfatizó en la necesidad de sacar adelante este proyecto, que principalmente se enfoca en desincentivar el uso de estos dispositivos, especialmente en menores de edad, quienes son los más expuestos a enfermedades y a adquirir estos hábitos de consumo.

“Ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho en muchas oportunidades, que los niños y adolescentes que vapean tienen el triple de posibilidades de fumar en el futuro y es lo que nosotros debemos controlar, hoy con la aprobación en primer debate de este proyecto, enviamos un mensaje muy positivo a la ciudadanía, y es que el Congreso legisla en favor de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijo la representante, Jarava.

Vapeadores podrían sufrir de disfunción eréctil según estudio - Foto: Getty Images

La congresista también destacó cifras que registra el Ministerio de Salud, en Colombia mueren cada año 34.800 personas por causa de enfermedades asociadas al consumo de tabaco, dejando un promedio diario de aproximadamente 90 muertes diarias por estas causas.

Por eso, el proyecto extiende elementos de la regulación del tabaco y sus derivados a lo vapeadores, como por ejemplo la prohibición de la venta a menores de 18 años de edad, y del expendido y el consumo en entornos de instituciones educativas, así como una estricta regulación de su publicidad.

Hace poco se conoció la historia de una joven, quien compartió su experiencia a través de su cuenta de Twitter y, añadiendo una foto en la que aparece en un hospital, desde donde reveló que sufrió un “enfisema subcutáneo en las vías respiratorias” por el consumo cigarrillos electrónicos, que la tuvo hospitalizada.

“Les voy a contar por qué de verdad quiero enseñar la mierda que es el cigarro electrónico y el enorme daño que te puede causar”, comenzó diciendo Nicole, indicando a sus seguidores que un enfisema sería una perforación en la tráquea o pulmón y resaltando que esta situación fue bastante dolorosa para ella.

“Lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel. Este enfisema solo es causado por dos cosas, el vape o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, afirmó Nicole, recalcando que su enfermedad es una consecuencia directa a sus hábitos.

La joven explicó que este tipo de “fugas” puede que se curen “solitas”, sin embargo, si esto no sucede, tampoco hay una cura, pero se pueden realizar algunos tratamientos. “Estuve dos días esperando a ver si la fuga se me cerraba solita, y gracias a Dios llegué súper a tiempo al hospital, pero en un segundo ese aire te puede obstruir el cerebro o el corazón y bye bye. Se los juro, yo tampoco creí que me pudiera pasar esto por el vape”, sentenció.