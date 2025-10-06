El precandidato a la Presidencia Mauricio Lizcano aseguró que recibió un sufragio en su sede de campaña, ubicada en Manizales.

Lizcano, quien fue ministro del Gobierno de Gustavo Petro, advirtió que esa situación pone en riesgo la seguridad de su padre, contra quien estaría dirigida esa intimidación.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales, con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro”, afirmó el precandidato.

Hasta su oficina, ubicada en la capital de Caldas, llegó un ramo con flores blancas y hojas verdes acompañado del mensaje: “Óscar Tulio Lizcano, descansa en paz”.

Lizcano compartió la imagen del ramo de flores acompañado de un mensaje dirigido a la Policía, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior, que son las instituciones del Estado encargadas de garantizar la seguridad de quienes están aspirando a cargos públicos en las próximas elecciones de 2026.

“La política no puede ser escenario de miedo ni de intimidaciones. Solicito a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad mía y la de mi familia", reclamó Lizcano.

El exministro de las TIC está recogiendo firmas que avalen su candidatura a la Presidencia porque su colectividad, Gente en Movimiento, se quedó sin personería jurídica tras una decisión del Consejo de Estado, que anuló la resolución del Consejo Nacional Electoral que le había dado aval su partido.

No obstante, ahora, su aspiración política se ve afectada por posibles amenazas, por lo que advirtió que estarían intentando afectar la democracia de Colombia. “¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”, cuestionó Lizcano.

Las autoridades están haciendo seguimiento a las condiciones de seguridad de los precandidatos para las elecciones de 2026. Justamente, para este martes, fue convocada la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, en la que están agrupados ocho ministerios, las autoridades electorales, la Fuerza Pública y organizaciones como la MOE.