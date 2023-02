“Me dijeron loco y chavista”: presidente Petro visitó comunidad indígena que instaló internet y realizó una transmisión, ¿cómo le fue?

Luego de que se desató en Colombia un fuerte debate sobre la propuesta que lanzó el presidente de la República Gustavo Petro para que las juntas de acción comunal instalaran red de fibra óptica de internet, el mandatario visitó una comunidad indígena en Cauca que adecuó una rudimentaria conexión.

El jefe de Estado, para demostrar que ese tipo de conexiones sirven, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Twitter por medio de la cuenta de la comunidad indígena de Caldono, en el departamento del Cauca.

En sus redes sociales, el mandatario colombiano señaló que, por su iniciativa de que organizaciones sociales se encargarán de ese tipo de conexiones, lo tildaron de “loco” y “chavista”.

Presidente Gustavo Petro y comunidad indígena que instaló internet en el Cauca - Foto: Presidencia

Además, el presidente Petro trinó que los detalles de su visita: “Estoy conectado desde una comunidad de Conectividad llamada Yxah wejxia en el resguardo Nasa de Pueblo Nuevo en Caldono, Cauca. Sirve a 859 personas. Hay en Colombia mas de 3.000, aqui demuestro que son posibles”.

Estoy conectado desde una comunidad de Conectividad llamada Yxah wejxia en el resguardo Nasa de Pueblo Nuevo en Caldono, Cauca. Sirve a 859 personas.



Hay en Colombia mas de 3.000, aqui demuestro que son posibles.. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2023

En otro mensaje público el jefe de Estado: “Esta comunidad de conectividad defiende así su propio idioma, produce televisión local, tiene sus propios técnicos, permite las comunicaciones telefónicas. Se conecta a la fibra óptica que llega a Caldono”.

Conexión internet comunidad indígena Cauca - Foto: Presidencia

Y en la transmisión indicó: “A mi me dijeron que estaba loco y que era chavista, pacho Santos, esto es tecnología de fibra óptica, es información y es comunicación, entonces aquí se demuestra lo que se puede hacer en cualquier barrio de Ciudad Bolívar, en Bucaramanga, en la Costa Caribe, en los barrios de las comunas del norte de Medellín, del mismo centro”.

Desde la red Yxah Wejxia, en el resguardo indígena NASA de Pueblo Nuevo en Caldono, Cauca, emito para toda Colombia. https://t.co/2numNLFXeY — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2023

“En cualquier parte se puede hacer una comunidad de conectividad regional, si ink articula la comunidad con energías limpias está la en pleno siglo XXI y en la frontera tecnológica y es que así va hacer la economía de aquí en adelante”, aseguró Petro.

Presidencia reveló que pese a las “burlas” ya existen 400 iniciativas para que Juntas de Acción Comunal instalen fibra óptica

La Presidencia de la República reveló está semana que ya existen 400 iniciativas radicadas en el Gobierno nacional para que las Juntas de Acción Comunal instalen fibra óptica de internet, en varias regiones del territorio nacional.

Mauricio Lizcano director del Departamento Administrativo de la Presidencia. - Foto: Semana

En ese sentido, Maurício Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, respondió a las “burlas” que generó la propuesta del mandatario Gustavo Petro para que organizaciones sociales se encarguen de ese tipo de instalaciones, hecho que encendió las redes sociales.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

“A los que se burlan de que sean las juntas de acción comunal quienes instalen fibra óptica les contamos que ya existen más de 400 iniciativas en el país. Otro dato, la conexión de TV por cable nació en parte por las llamadas parabólicas comunitarias”, dice el trino de Lizcano.

A los que se burlan de que sean las juntas de acción comunal quienes instalen fibra óptica les contamos que ya existen más de 400 iniciativas en el país. Otro dato, la conexión de TV por cable nació en parte por las llamadas parabólicas comunitarias. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) February 21, 2023

La semana pasada, el presidente Gustavo Petro, en diálogo con las juntas comunales de Norte de Santander, habló sobre la posibilidad de que estas comunidades puedan autoabastecerse de servicios prestados por empresas. Entre ellos, el mandatario propuso que sean los jóvenes de dichos territorios quienes instalen la fibra óptica para ofrecer internet.

Instalación profesional de cable de fibra óptica - Foto: Cortesía Emcali

Habló sobre la importancia del internet: “Si mi celular no está conectado, me sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión, que es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia sin que lo veamos una señal y con la clave coge el wifi”.

Sobre esto, aseguró que se acostumbra que esta tecnología la instalen grandes empresas y puso sobre la mesa que los jóvenes, que saben de tecnología, la pongan en sus comunidades.

Conexión internet indígena Cauca - Foto: Presidencia

“Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad?”, manifestó el mandatario.

Presidente Gustavo Petro visitó comunidad indígena que instaló internet regional - Foto: Fotos Presidencia

Además, el presidente recordó a quienes ofrecían el servicio de televisión parabólica en los barrios, quienes ―con una antena y cables― ofrecían señal informal, tomándola de forma no regulada de satélites de otros países.

Presidente Gustavo Petro en Norte de Santander. - Foto: Presidencia

“¿Cuándo hacíamos eso? Con los parabólicos, yo les llamo. En toda parte había parabólicos, que eran unos señores muy audaces y a veces señoras que ponían unas antenas inmensas y de ahí salía una red de fibra óptica a las casas. Vendían servicio de televisión. La televisión que uno no veía normalmente la podía ver por el cable”, agregó Petro.

Gustavo Petro hablándole a las acciones comunales de Norte de Santander. - Foto: Presidencia

Aseguró que estos trabajadores informales se transformaron: “Esa misma red de fibra óptica, que ya no es tanto para vender servicio de televisión, les servía para vender paquetes de internet y comunicaciones. Esto se puede conectar a eso mismo y funciona a alta velocidad”.

“¿Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llegan ni Claro ni Movistar? Brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes y las jóvenes del barrio hagan el arte y lo transmitan. Que se pueda construir una comunidad que no solo reciba información, sino que entregue información en todo el país. Sería el surgimiento del poder popular”, sostuvo el mandatario colombiano.