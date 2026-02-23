POLÍTICA

“Me han cobrado lo de la gasolina”: entre risas, Francia Márquez respondió críticas por sus viajes a África; este fue el momento

La declaración se dio en medio del lanzamiento del foro de alto nivel Celac-África.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 3:12 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez en rueda de prensa.
La vicepresidenta Francia Márquez en rueda de prensa. Foto: Presidencia

Este lunes, 23 de febrero, en la Casa de Nariño, se llevó a cabo una rueda de prensa en la que el Gobierno nacional reveló detalles del foro Celac-África, el cual está impulsando la vicepresidenta Francia Márquez.

Sin embargo, la alta funcionaria del Gobierno Petro respondió a las críticas que ha recibido por sus viajes a África. Uno de los cuestionamientos más agudos fue por parte de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“Francia Márquez, desde el 7 de agosto de 2022 a diciembre de 2025, gastó en combustible en sus 31 viajes por el mundo la suma de $ 2.540.297.296,82 m/cte; esto son 658.403,91 USD”, expresó la congresista en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X.

Y agregó: “Más de 2 mil millones de pesos solo en combustible, ¿y dónde están los logros de Francia Márquez? Esos que pretenden sacar en RTVC para dar la impresión de un trabajo que no existió”.

Volviendo a la declaración de Francia Márquez, la vicepresidencia, entre risas, respondió que le “han cobrado lo de la gasolina”. Además, la alta funcionaria reveló resultados de los viajes que ha adelantado al continente africano.

“Creamos un programa maravilloso, Ella es Sport Africa, que ganó en 2024 el reconocimiento de la Organización Mundial del Comercio como uno de los primeros programas en el mundo que pone la equidad de género en el comercio internacional”, dijo Márquez.

También expresó en la intervención que hizo desde la Casa de Nariño: “Eso ha sido producto de este esfuerzo y de este trabajo. Por supuesto, hay desafíos. El comercio, como ya lo dije, todavía sigue siendo insuficiente, pero hemos aperturado los esfuerzos del comercio. Cada vez que hemos ido a África hemos llevado empresarios pequeños y medianos. Colombina ha sido una de esas empresas que hemos llevado y, aunque ya tenía comercio en África, ahora que fue en una delegación oficial, el delegado de Colombina me decía: ‘Señora vicepresidenta, la verdad es que no es lo mismo estar aquí solo, abriéndose puertas al mercado africano, a estar en compañía del Gobierno nacional’”.

“Esas son ganancias que hemos tenido en el marco de esta estrategia y claro que me han cobrado la gasolina, pero yo le digo a Colombia: estamos abriendo puertas y oportunidades para la juventud, para los pueblos, para la academia, para la ciencia, para la tecnología, para la innovación”, recalcó la vicepresidenta.

Finalmente, otros sectores políticos han pedido que la vicepresidencia Francia Márquez se concentre en ayudar a las comunidades más necesitadas del país, por encima de priorizar los viajes al exterior.

