Medellín sale a las calles a apoyar a Álvaro Uribe: las impresionantes imágenes de la masiva manifestación
En la capital de Antioquia, cientos de ciudadanos salieron a las calles a respaldar al dirigente del Centro Democrático.
Cientos de antioqueños salieron a las calles de Medellín este jueves, 7 de agosto, para marchar a favor de la libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación procesal.
La jornada comenzó a las 9 de la mañana en el centro de la ciudad y continuó con un recorrido hasta el centro administrativo de La Alpujarra. En diferentes imágenes captadas se ven ríos de personas, mientras que en video se escucharon arengas a favor del dirigente del Centro Democrático.
El hijo del exmandatario Jerónimo Uribe cobró protagonismo en la manifestación. Se subió a una de las tarimas móviles y saludó a los ciudadanos que atendieron el llamado. También captó la atención el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que acudió a la zona a levantar su voz de protesta.
De acuerdo con el Partido Centro Democrático, esta movilización marcó un hito en el Valle de Aburrá: “En Medellín, es la marcha más masiva de la historia reciente. Difícil calcular aún número de asistentes”.
Las autoridades dan un parte de tranquilidad. Hasta ahora, no se reportan alteraciones del orden público y la lluvia empezó a dispersar a los protestantes.
Imágenes de la movilización en Medellín
Así transcurre la jornada en el país
Además de la capital de Antioquia, la Policía Nacional notificó que en más de 21 departamentos hubo movilizaciones a favor del expresidente. En total, son 28 actividades de manifestación pública: 12 concentraciones y ocho marchas en 25 ciudades y Bogotá.
Se espera que hacia la 1 de la tarde el exmandatario emita unas declaraciones. Así lo anticipó en su cuenta de X: “A la 1 de la tarde diré unas palabras de gratitud”.