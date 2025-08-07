Medellín sale a las calles a apoyar a Álvaro Uribe: las impresionantes imágenes de la masiva manifestación

Cientos de antioqueños salieron a las calles de Medellín este jueves, 7 de agosto, para marchar a favor de la libertad del expresidente Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación procesal.

La jornada comenzó a las 9 de la mañana en el centro de la ciudad y continuó con un recorrido hasta el centro administrativo de La Alpujarra. En diferentes imágenes captadas se ven ríos de personas, mientras que en video se escucharon arengas a favor del dirigente del Centro Democrático.

El hijo del exmandatario Jerónimo Uribe cobró protagonismo en la manifestación. Se subió a una de las tarimas móviles y saludó a los ciudadanos que atendieron el llamado. También captó la atención el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que acudió a la zona a levantar su voz de protesta.

De acuerdo con el Partido Centro Democrático, esta movilización marcó un hito en el Valle de Aburrá: “En Medellín, es la marcha más masiva de la historia reciente. Difícil calcular aún número de asistentes”.

Las autoridades dan un parte de tranquilidad. Hasta ahora, no se reportan alteraciones del orden público y la lluvia empezó a dispersar a los protestantes.

Imágenes de la movilización en Medellín

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Medellín. | Foto: Cortesia

La manifestación terminó en La Alpujarra. | Foto: SEMANA

Cientos de personas en Medellín, en respaldo a Álvaro Uribe. | Foto: Juan Diego Valencia

"Uribe, inocente", manifestaron. | Foto: Juan Diego Valencia

Exmilitares también se sumaron a la jornada en Medellín. | Foto: Juan Diego Valencia

Los paisas cuestionaron la condena que recibió el exmandatario. | Foto: SEMANA

Jerónimo Uribe en la marcha a favor del expresidente Álvaro Uribe en la ciudad de Medellín. | Foto: Cortesia

Así transcurre la jornada en el país

Además de la capital de Antioquia, la Policía Nacional notificó que en más de 21 departamentos hubo movilizaciones a favor del expresidente. En total, son 28 actividades de manifestación pública: 12 concentraciones y ocho marchas en 25 ciudades y Bogotá.