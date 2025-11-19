“¡Mi alianza es con el pueblo!”: Abelardo de la Espriella responde a propuesta de Juan Carlos Pinzón de juntar líderes políticos

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la propuesta que lanzó Juan Carlos Pinzón de realizar una encuesta nacional en enero de 2026 que buscaría unir a la derecha y centroderecha.

“¡Mi alianza es con el pueblo!”, respondió el reconocido penalista a través de sus redes sociales.

Y compartió apartes de una entrevista que concedió recientemente a Noticias Caracol, donde respondió por una eventual alianza política de cara al 2026.

“Todo el mundo habla de alianzas en los clubes bogotanos, en los restaurantes y tal, pero la verdadera alianza se hace con el pueblo. Eso y, por supuesto, la voluntad de Dios explica que yo esté sin estructura política, sin gastarme el billete que, según mis odiadores, me gasto. Aquí hay fervor, emoción, hay esperanza porque esta candidatura está haciendo la alianza que se requiere, con la gente, con el pueblo colombiano”, afirmó.

La propuesta de Pinzón consiste en realizar una gran encuesta nacional en enero de 2026 con los precandidatos de derecha y centroderecha que estén por encima del 3 % de las preferencias electorales, y quienes ganen se midan en la Gran Consulta del 8 de marzo.

“Ese mecanismo permitiría ordenar el proceso e incluir a quienes hoy representan sectores fundamentales que, incluso, están haciendo esfuerzos en favor de la unidad”, expresó.

Vicky Dávila María Fernanda Cabal Miguel Uribe Londoño Mauricio Gómez Amín Daniel Palacios Carlos Felipe Córdoba Juan Daniel Oviedo Abelardo de la Espriella Juan Carlos Pinzón Alvaro Uribe | Foto: SEMANA

Además, el exministro de Defensa entregó varios nombres de precandidatos con los que se buscaría la unión.

“Figuras nacionales y regionales como Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Gómez, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Juan Guillermo Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño”, precisó Pinzón.

Abelardo de la Espriella. Barranquilla Noviembre 13 de 2025. Foto: Juan Carlso Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

Algunos sectores de derecha le reclamaron y Juan Carlos Pinzón escribió un nuevo mensaje en sus redes sociales donde aclaró los alcances de su propuesta.

“Mi propuesta de unidad responde a lo que dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez: una consulta desde Abelardo hasta Sergio Fajardo. Si deciden sumarse, bienvenidos”, afirmó.

Abelardo de la Espriella y Juan Carlos Pinzón | Foto: Fotomontaje SEMANA

La aclaración no dejó totalmente satisfechos a los aliados de De la Espriella.

Sergio Araujo, cercano al Centro Democrático, le envió un mensaje desde sus redes sociales a Pinzón.

“Doctor Pinzón, su comunicado excluye a Abelardo de la Espriella y eso no es una omisión ligera. Interesante el énfasis en los valores éticos comunes… Y hace un segundo post en el que cita a Uribe para ‘incluir’ a Abelardo, pero en la boca de otro”.