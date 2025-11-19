POLÍTICA
“¡Mi alianza es con el pueblo!”: Abelardo de la Espriella responde a propuesta de Juan Carlos Pinzón de juntar líderes políticos
Juan Carlos Pinzón propuso una encuesta en enero y que de ahí salgan los competidores de una gran consulta en marzo de 2026.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella respondió a la propuesta que lanzó Juan Carlos Pinzón de realizar una encuesta nacional en enero de 2026 que buscaría unir a la derecha y centroderecha.
“¡Mi alianza es con el pueblo!”, respondió el reconocido penalista a través de sus redes sociales.
Y compartió apartes de una entrevista que concedió recientemente a Noticias Caracol, donde respondió por una eventual alianza política de cara al 2026.
“Todo el mundo habla de alianzas en los clubes bogotanos, en los restaurantes y tal, pero la verdadera alianza se hace con el pueblo. Eso y, por supuesto, la voluntad de Dios explica que yo esté sin estructura política, sin gastarme el billete que, según mis odiadores, me gasto. Aquí hay fervor, emoción, hay esperanza porque esta candidatura está haciendo la alianza que se requiere, con la gente, con el pueblo colombiano”, afirmó.
La propuesta de Pinzón consiste en realizar una gran encuesta nacional en enero de 2026 con los precandidatos de derecha y centroderecha que estén por encima del 3 % de las preferencias electorales, y quienes ganen se midan en la Gran Consulta del 8 de marzo.
“Ese mecanismo permitiría ordenar el proceso e incluir a quienes hoy representan sectores fundamentales que, incluso, están haciendo esfuerzos en favor de la unidad”, expresó.
Se refirió a los precandidatos del Centro Democrático, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de La U, Oxígeno, Nuevo Liberalismo, Cambio Radical, Coalición Alma y otros movimientos afines.
Además, el exministro de Defensa entregó varios nombres de precandidatos con los que se buscaría la unión.
“Figuras nacionales y regionales como Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Vicky Dávila, Héctor Olimpo Espinosa, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Gómez, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Juan Guillermo Zuluaga, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe Londoño”, precisó Pinzón.
No obstante, no incluyó el nombre de Abelardo de la Espriella, quien va de primero en las encuestas.
Algunos sectores de derecha le reclamaron y Juan Carlos Pinzón escribió un nuevo mensaje en sus redes sociales donde aclaró los alcances de su propuesta.
“Mi propuesta de unidad responde a lo que dijo el presidente Álvaro Uribe Vélez: una consulta desde Abelardo hasta Sergio Fajardo. Si deciden sumarse, bienvenidos”, afirmó.
La aclaración no dejó totalmente satisfechos a los aliados de De la Espriella.
Sergio Araujo, cercano al Centro Democrático, le envió un mensaje desde sus redes sociales a Pinzón.
“Doctor Pinzón, su comunicado excluye a Abelardo de la Espriella y eso no es una omisión ligera. Interesante el énfasis en los valores éticos comunes… Y hace un segundo post en el que cita a Uribe para ‘incluir’ a Abelardo, pero en la boca de otro”.
Y le formuló varias preguntas. “¿A quién obedece? ¿Quién lo hizo recular ante el error político de omitir a Abelardo de la Espriella?”.