Miguel Uribe asegura que hay “vicios de centralismo y socialismo” en un punto clave de la reforma tributaria

Este martes, las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República recibieron el proyecto de reforma tributaria del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. En la misma sesión, algunos congresistas expresaron sus reparos frente a la iniciativa del Gobierno.

Uno de ellos fue el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, quien enfocó su intervención en el hecho de que aún no es claro el destino de los recursos que busca recaudar el Gobierno por medio de la reforma tributaria.

A su vez, criticó la eliminación de incentivos en la reforma tributaria y el redireccionamiento de estas ayudas por medio del Presupuesto General de la Nación. Esto, para muchos, es motivo de preocupación por la caída de algunos sectores productivos, los cuales podrían terminar por perjudicar el crecimiento económico.

“Me preocupa la teoría de quitar incentivos para darlos vía presupuesto. Realmente aquí uno ve vicios de centralismo y socialismo, pero además me preocupa que parte de esos incentivos iban a golpear la economía de las personas de las clases populares”, argumentó el senador.

El ministro dijo que se mantenían los incentivos para la construcción de vivienda de interés social, pero, según el senador Uribe, eso es “falso”.

“Se mantienen los beneficios para la financiación e intereses para los bancos para vivienda de interés social, pero se borran todos los estímulos para construir y enajenar predios para dichas viviendas”, dijo, asegurando que la medida del Gobierno le podría costar al país la construcción de 100 mil viviendas anuales.

Según el exsecretario de Gobierno de Bogotá, “se empieza a ver un consenso en el país sobre el impacto negativo de esta reforma”.

“Cómo se desincentiva la inversión, se destruye el empleo, se golpea a la clase media, como lo han presentado otros colegas. Cómo se golpea el consumo, el ahorro y la inversión de los colombianos”, señaló el senador.

El agravante, según Uribe, es que “no tenemos ni idea de para qué es esta plata. No nos han querido decir”.

“Justifican con la situación fiscal esta reforma, pero no hay un solo peso para atender el déficit o la deuda. Nos dicen, entonces, que es la deuda social, pero tampoco nos dicen cómo van a invertir nuestros recursos. Aquí no estamos en contra de la inversión social y la lucha contra la desigualdad. Hay un error estructural en este Gobierno, quieren convencernos de que la única manera de combatir la desigualdad es acabando con los ricos, desincentivando la inversión. No, la mejor manera es focalizando el gasto, es canalizando políticas que le apunten a superar la pobreza”, argumentó Uribe en su intervención.

Habló sobre problemas como la doble tributación en varios de los puntos de la reforma tributaria propuesta. “A los dividendos, resulta que esos dividendos ya pagaron impuestos en la empresa”, ejemplificó.

“El impuesto al patrimonio. En teoría suena lindo, pero, desafortunadamente, tiene efectos gravísimos. Valorar las acciones de valor intrínseco no solamente es doble tributación, sino es volver a cobrarles a las personas por lo que ya se les cobró”, explicó.

También criticó el incremento del impuesto a la ganancia ocasional: “En 2012, parte de ustedes (congresistas) aprobaron bajarla porque se comprobó que, al bajar la tarifa, aumenta el recaudo”.

Según el senador, esto puede frenar la inversión y transacciones, mientras además podría aumentar la evasión de impuestos.

El debate de la reforma tributara en el Congreso promete ser duro, dadas las implicaciones que varios de sus puntos tendrán para la economía de los colombianos. Seguramente, la bancada del Centro Democrático, la única en declararse en oposición, será una de las mayores contradictoras de la iniciativa del Gobierno.