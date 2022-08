Quieren plata para el bolsillo, para el gasto social: Miguel Uribe sobre Reforma Tributaria de Petro

El senador de la República por el Centro Democrático fue el primer invitado al programa ABC de la Reforma Tributaria del partido político Centro Democrático, con el cual busca, en medio de un ejercicio pedagógico, que expertos y congresistas de la bancada ahonden sobre diferentes puntos de la reforma que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Miguel Uribe manifestó de manera certera que esta reforma “no es necesaria” y que llevarla a cabo es injusto con los colombianos, ya que se les cobrarán más impuestos y ni si quiera se sabe cuál es la finalidad o para qué será destinado este recurso.

“Es irracional que este gobierno trate de asfixiar a las familias de Colombia con una nueva reforma (...) no sabemos para qué se está cobrando esta plata”, aseveró el congresista.

Asimismo, aseguró que dicha Reforma Tributaria propuesta por el gobierno de Petro es “innecesaria e incoherente (...) No se entiende, lo que quiere este tener más plata para hacer política, para construir un proyecto político, pero nos han dicho que necesitan plata porque la situación fiscal del país no está bien. (...) Eso no es cierto del todo. Si bien hay unos mayores indicadores de déficit y de deuda históricamente, se circunscriben en un contexto de pandemia en donde el país tuvo que hacer un esfuerzo para dos cosas. Primero para salvar vidas, pero lo segundo para salvar empleos”, agregó Uribe.

Dicho esto, Uribe indicó que el ministro de Hacienda de Petro, José Ocampo, reconoció que el esfuerzo que hizo el gobierno Duque fue exitoso.

Retomando el tema de la implementación de la Reforma Tributaria, Miguel Uribe indicó que “al final lo que queda claro es que necesitan plata para el bolsillo, para el gasto social”.

Por ende, el senador de la República dijo que hay un error estructural en la reforma y en el Gobierno: “Dicen que la única manera de combatir la desigualdad es cobrarles más a los ricos. Falso. La mejor manera de combatir la desigualdad es mejorando la destinación del gasto público, es decir, focalizando”.

Uribe agregó que esto se da con verdaderas políticas sociales para superar la pobreza, para tener un empleo, para tener acceso y mejor educación, para tener un emprendimiento o para crear una empresa.

El congresista criticó que desde la Reforma Tributaria “nos están diciendo: necesitamos más plata, más plata. Falso. Con ese argumento durante años nos han cobrado plata y las cosas no han funcionado. Eso es precisamente lo que no podemos permitir en esta reforma”.

Por otra parte, Miguel Uribe señaló que lo que más le preocupa es “el golpe a las personas naturales, es decir, a los ciudadanos de a pie”, y agregó que es impertinente esta Reforma ya que “es completamente incoherente ponerle impuesto a la comida cuando hay hambre. O ponerle impuesto al trabajo cuando hay desempleo. Esta reforma va a golpear a la clase media y a los hogares de bajos ingresos”.

Uno de los temas que alertó el congresista es que con esta reforma se va a crear doble tributación en varios sentidos. “Por los mismos activos vamos a pagar más de una vez, pero además por los mismos ingresos vamos a pagar más de una vez (...) Frente al desestímulo a la inversión, aquí nos van a cobrar casi dos veces por los ingresos que produzcan las empresas (...), perjudicando a los empleados y empresarios colombianos”.

Dicho esto, el congresista se refirió a que el gobierno de Petro quiere revivir el impuesto al patrimonio, “el cual necesita una discusión profunda: esto no es cobrémosle a gente que tenga tantos patrimonios, porque si uno lee la letra menuda, esta reforma podría terminar perjudicando a muchas personas que no necesariamente son ricas, porque con el pretexto de cobrarles a (los) ricos este gobierno está impactando a la clase media y a (los) hogares de bajos ingresos”.

Por último, Miguel Uribe concluyó que este gobierno y la Reforma Tributaria deberían estar enfocados en que todos los esfuerzos en crecimiento económico se deben ver reflejados en desarrollo social. “Ese es el reto de este gobierno, coger todo lo bueno que está pasando en la economía y volverlo desarrollo social, pero no frenar lo bueno que está pasando en la economía”. Además, como segundo punto recalcó que es un golpe a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. El senador, como tercer punto de su conclusión, aseguró que la reforma va a ser un golpe para el consumo porque el precio de la comida se va a aumentar y esto afectará el bolsillo de los hogares de los colombianos.