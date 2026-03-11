“Ministro de Defensa, Iván Mordisco; ministro de Justicia, Calarcá”: el vaticinio de Germán Rodríguez ante eventual gobierno de izquierda

Germán Rodríguez sumó más de 70.000 votos en las elecciones al Senado el pasado 8 de marzo, se posicionó como un fenómeno político gracias a las redes sociales e impulsa a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. En conversación con SEMANA, él indicó cuáles serán sus prioridades en el Congreso y mostró sus preocupaciones por un eventual gobierno de Iván Cepeda.

Él fue parte de las Fuerzas Militares y destacó que trabajará para mejorar las condiciones de orden público de Colombia y ajustar el bienestar de los uniformados: “Yo estoy convencido de que el Estado tiene una deuda inmensa con los uniformados activos y retirados. Los sueldos son muy malos, los sueldos de los suboficiales son demasiado malos y me voy a encargar”.

“Yo creo que es bueno que Roy se lance a la Presidencia de Asocaña porque ha cañado a medio país”: Enrique Gómez

Rodríguez piensa llevar en los hombros un proyecto legislativo que les permita votar a los soldados y policías, una iniciativa que no ha podido prosperar hace varios años: “Si los militares llegan a votar, se alejan los amigos de la guerrilla porque nosotros somos muchísimos, más los familiares. Ese proyecto se ha propuesto muchas veces, vamos a ver en esta ocasión con un militar, de guerra, a ver si podemos unir a todos los congresistas”.

De cara a las elecciones presidenciales, el senador electo dijo que los grupos armados ilegales se estarían jugando su futuro al respaldar una candidatura en específico: “Ellos se juegan la supervivencia. Farc, ELN y Clan del Golfo se juegan su supervivencia apostándole a la campaña de Iván Cepeda”.

En el escenario de que se consolide un nuevo gobierno de izquierda, el congresista anticipó lo que podría suceder en algunas carteras clave del Ejecutivo: “Si usted no quiere que el próximo ministro de Defensa sea Iván Mordisco, entonces unámonos para que gane en la primera vuelta. El próximo ministro de Justicia va a ser alias Calarcá”.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional. Foto: Publicaciones Semana

Y concluyó: “La peor humillación que han tenido las Fuerzas Militares y Policía es tener a un guerrillero del M-19 como comandante supremo. Ya sabemos cómo es un guerrillero del M-19, yo no quiero saber cómo es un guerrillero de las Farc como comandante de las Fuerzas Militares y Policía”.

“Cepeda tiene una capacidad muy limitada de crecer”: Enrique Gómez sobre una eventual victoria del candidato de la izquierda