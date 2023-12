Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “hay mafias detrás de concursos de universidades para robarse los hospitales”

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la polémica que generaron sus declaraciones en medio del debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, en donde defendió la idea de que los gerentes de hospitales públicos sean escogidos por los gobernadores y alcaldes.

“Hay unas mafias detrás de los concursos de las universidades para robarse los hospitales”, dijo el ministro del Interior en entrevista con Blu Radio.

Según mencionó, esa denuncia ha llegado a su despacho desde hace tiempo, sin embargo, no han sido presentadas las pruebas correspondientes para hacer el reclamo formalmente. “Siempre he pedido que me entreguen los elementos probatorios para hacer la denuncia directa”, aseguró.

El debate de la reforma a la salud continúa en la plenaria de la Cámara de Representantes. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Velasco aclaró que no es que esté en contra del mérito, sino que a través del método de concurso que se lleva a cabo actualmente se presentan algunas irregularidades. “La gente que está en el sector salud, que le ha tocado ciertos concursos, sabe que eso no ha salido bien porque, desafortunadamente -y tengo elementos que me han presentado personas, que no llevan estas sindicaciones a las autoridades porque deberíamos llevarlas-, dicen: ‘mire, en el fondo es el que más plata ponga, el que termina definiendo el primer puesto del concurso’, se vuelve una corrupción terrible”, aseguró Velasco.

En cambio, Velasco defendió la decisión democrática que tiene un gobernante local para decidir sobre su municipio o departamento. “Entonces, alguien externo define quién maneja la salud en ese municipio”, afirmó el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, defendió la reforma a la salud. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por eso, dijo que su planteamiento es que los mandatarios tengan el control de los centros de salud, ya que fueron elegidos por la mayoría de ciudadanos.

Velasco aseguró que la denuncia sobre los concursos de las universidades no es un tema nuevo. “Hay universidades sin rigor académico, sin mayor trayectoria, que terminan prestándose para cosas que no deberían prestar”, señaló el alto funcionario del Gobierno.

El ministro afirmó que se habla de “cientos de millones” para llegar a una posición de esas. Y que, por eso, para recuperar el dinero tiene que empezar trámites de corrupción. “Golpea ciertas entidades estatales. No son todas las universidades estatales, no son todos los concursos, pero sí he escuchado ese tipo de denuncias”, aseguró.

Para Velasco puede haber mayor corrupción si el proceso está a cargo de una sola persona, como sucedería con los concursos a cargo de las universidades.

El ministro explicó que su idea es que quienes se hayan especializado en administración hospitalaria se presenten para ser escogidos como director de hospitales por el alcalde o gobernador. Incluso, habló que uno de los méritos podría ser si es el mismo lugar de residencia.

Solo falta que se aprueben cinco artículos en la plenaria de la Cámara. Bogotá, noviembre 28 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

Velasco afirmó que tiene que ponerse rigor a la escogencia y se le deben solicitar algunos requisitos indispensables y que igual se les hará un examen a través de un centro académico de gran prestigio para que el mandatario local escoja. “La Constitución dice que los gobernadores y los alcaldes son las cabezas”, reiteró el ministro.

Toda la polémica se generó porque el alto funcionario del Gobierno defendió esta idea en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se discute la reforma a la salud. Solo faltan cinco artículos por ser aprobados para que el proyecto pase a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado.