“Muchas madres de familia deben estar muy contentas”: Germán Vargas celebra el hundimiento de la legalización del cannabis

En una visita a Santa Marta, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras habló sobre el hundimiento de la legalización del cannabis de uso adulto en el Congreso de la República. El líder de Cambio Radical celebró que la bancada de su partido impidiera la aprobación del proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Claro, uno podrá tener un debate. Si la marihuana es un tema de salud pública, es una decisión personal, pero el siguiente paso ya es legalizar la coca, el fentanilo y todo. ¿O no hubo varios candidatos a la Presidencia que dijeron que esa era la solución?”, manifestó el exvicepresidente frente a un auditorio.

El líder de Cambio Radical aseguró que madres y familias celebran la decisión del Senado de la República, que hundió el proyecto en último debate.

“Yo sí celebro y muchas familias. Muchas madres de familia deben estar muy contentas”, agregó Vargas Lleras desde Santa Marta.

Vargas Lleras explicó que el partido tomó la decisión de votar en bloque, a pesar de las discrepancias alrededor de la pertinencia del proyecto.

Germán Vargas Lleras. - Foto: Autor Anónimo.

“Tomó la decisión de votar en bloque y no permitió que se aprobara ese Acto Legislativo, además de rango constitucional. Así hemos venido procediendo”, resaltó el exvicepresidente.

“Tuvimos oportunidad de quitarle el negocio al narcotráfico”, dice hijo de Ernesto Samper sobre no aprobación del cannabis recreativo

El Congreso decidió no aprobar el proyecto que pretendía regular el uso adulto del cannabis en Colombia, una iniciativa que lleva años en el Legislativo, y a pesar de su gran avance, terminó hundiéndose. Esta derrota, más allá de lo que signifique en lo político, tiene unos costos sociales y económicos que para el país pueden traer grandes beneficios, los cuales se aprecian en naciones donde ya se ha aprobado la marihuana para mayores de edad.

El presidente de Asocolcanna, Miguel Samper, habló con SEMANA sobre las implicaciones del hundimiento del proyecto, sobre la regulación del uso adulto del cannabis en Colombia. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA se contactó con Miguel Samper Strauss, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna). Él conoce de primera mano cómo se ha manejado políticamente este tema, ya que se desempeñó como viceministro de Justicia, que, entre otras cosas, permitió el uso de la marihuana para temas medicinales.

El dirigente gremial reveló detalles del hundimiento de la iniciativa parlamentaria, destacando que el debate está dejando de lado el argumento moral, y ahora se está aterrizando más con cifras y estadísticas comprobadas.

“A uno le quedan sinsabores, hay varios puntos importantes, el primero es que nunca antes el debate hoy había avanzado tanto, llegamos hasta octavo debate. Eso quiere decir que el Congreso de la República, en este momento, está discutiendo este tipo de proyectos más en el plano de la evidencia científica y menos en el plano moral. (...) Según el último estudio del Observatorio de Drogas, de 2019, hay una mayor prevalencia del consumo de cannabis en menores de 14 que de alcohol o de cigarrillo. ¿Eso qué quiere decir? Que los menores de 14 años en Colombia están accediendo de manera más fácil a un porro de marihuana, que a un cigarrillo de tabaco o a una cerveza, eso ocurre porque el mercado de la cerveza es absolutamente regulado”, explicó Samper en entrevista con SEMANA.

Se hundió el proyecto de legalización de cannabis adulto. - Foto: SEMANA

Otro de los puntos más llamativos de la diligencia es que los congresistas que votaron para que no se regulara, y que públicamente dijeron estar en contra de la iniciativa, fuera del escenario político, manifestaron estar de acuerdo con su aprobación, reconociendo que Colombia necesita que se reglamente el cannabis.

El motivo principal por el que se hundió el proyecto habría sido que la oposición no quiere que la regulación se dé bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro: “Varios congresistas me decían: mire, yo estoy absolutamente de acuerdo, es decir, las cifras que usted me está relatando y me está exponiendo son evidentes. Incluso, vino el jefe de gabinete del estado de Nueva York y mostró cómo ha funcionado la legalización allá, con todas las cifras, y ellos decían: yo estoy absolutamente de acuerdo, pero algunos otros me decían: yo no le voy a dejar esta posibilidad de regular al gobierno de Gustavo Petro, porque me parece que lo va a hacer irresponsablemente. Otros me decían: yo estoy absolutamente de acuerdo, pero simplemente no puedo hacerlo por disciplina de partido”.