“Nada de lo que ha dicho lo ocultó en la campaña, ha sido coherente”: Álvaro Uribe hizo balance del Gobierno de Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe se refirió al gobierno de Gustavo Petro e hizo un balance de lo que ha hecho hasta ahora, cuando están a punto de cumplirse los 100 días de su mandato. Dijo que tiene que reconocerle algunos puntos y que tiene otras críticas.

Una de las cosas que le reconoció es que ha hecho lo que prometió en la campaña, así no estén de acuerdo. “Independientemente de que estemos en desacuerdo, hay unos temas que hay que reconocerle al presidente Petro, nada de lo que ha dicho lo ocultó en la campaña. Así a nosotros nos parezca que hay unos temas muy negativos, tenemos que aceptar que él ha sido coherente”, aseguró el expresidente Uribe desde el foro de regiones que hizo el Centro Democrático en Yopal este sábado 12 de noviembre.

Otro de los reconocimientos que le hizo Uribe al gobierno de Petro es que esté abierto al diálogo con la sociedad colombiana. El líder del Centro Democrático se refirió a los Diálogos Regionales Vinculantes que está haciendo Petro y el Gobierno en varias ciudades del país para construir su Plan Nacional de Desarrollo.

Según dijo Uribe, le parece un acierto porque “el diálogo es de la esencia del Centro Democrático”.

Sin embargo, también puso de precedente varios puntos que le preocupan. Uno de ellos es la seguridad, que según Uribe, viene mal en el país desde el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Nosotros tememos que con las nuevas políticas siga aumentando el abuso de los delincuentes”, afirmó Uribe. Dijo que le preocupa que las fuerzas armadas están “bastante afectadas” y que sufren en silencio, mientras los delincuentes están “bastante crecidos”.

Uribe afirmó que hace este análisis “improvisado” porque algunos periodistas se lo han solicitado y que hará una oposición “constructiva” con la que no atacará a las personas sino a las ideas. “Son temas que expresamos con el ánimo de que el Gobierno lo reflexione”, afirmó el exmandatario.

Otra de las críticas que hizo es con relación a la inversión en el país, dijo que le “preocupa” la reforma tributaria. “Los años que vienen nos dirán si esa reforma afecta o no afecta la confianza de inversión. Temo que el sector minero-energético queda muy afectado. Y temo también una afectación a tiendas, a consumidores”, dijo el expresidente.

Asimismo, Uribe criticó “el tamaño del Estado” y dijo que no está de acuerdo con el Gobierno, porque desde el Centro Democrático creen en un “Estado pequeño” en el que se ahorre en burocracia y que al mismo tiempo “construya sociedad”.

“El Estado colombiano sigue muy grande con el peligro de seguirse agrandando el Estado burocrático. Ahí tenemos otra diferencia con el actual Gobierno”, señaló Uribe.

El exmandatario confirmó que seguirá recorriendo el país con el mensaje de que deben construir a la democracia con una “oposición contructiva” y que se debe tener “franqueza” en los temas y “respeto” a las personas, pero que eso no quiere decir que no vayan a cuestionar los temas con los que no estén de acuerdo.

“La oposición constructiva no es para restringirse en temas, sino para hacer franca en los temas y respetuoso con las personas”, aseguró el expresidente.

El líder del Centro Democrático dijo que tampoco está de acuerdo con el modelo de salud que se quiere implementar por parte del Gobierno. “Este país, en la escala de su ingreso, ha logrado destacarse universalmente por la cobertura”, aseguró Uribe.

Afirmó que en las ciudades en donde se ha logrado un buen trabajo con las EPS, se ha prestado un buen servicio y eso va mejorando, a pesar de que reconoció que en algunos casos se han presentado hechos de corrupción y eso es lo que daña el sistema.

Uribe exaltó el trabajo del expresidente Iván Duque, “se corrigió bastante”. Reconoció que Duque eliminó varias EPS e intervino algunos hospitales que estaban “manejados por la politiquería”.

“Creemos que hay que hacer ajustes en un país como este, donde hay zonas de mucha dispersión, como el Casanare, donde hay ciudades remotas, donde en las mismas ciudades grandes muchas veces se dificulta el traslado de la residencia a un centro de salud, etcétera, hay que estar haciendo ajustes, pero no destruir el sistema”, aseguró el expresidente.

Y agregó: “Lo que proponen de acabar el sistema de aseguramiento y entregarle los ciudadanos a la politiquería de unas organizaciones estatales, municipales o departamentales, puede hacer mucho daño. Nosotros seguiremos insistiendo que se mejore el actual sistema que tiene”, dijo Uribe.

Además, comparó el sistema de salud en el país con otras naciones de la región como Chile, señalando que mientras en Colombia lo ayudan a financiar los empresarios o el Estado, en ese país hay “mucho nivel de injusticia” porque todo lo paga el trabajador, y que por eso el sistema colombiano es más “solidario”.

El expresidente insistió en mejorar el sistema y no acabarlo, porque considera que eso sería un “error muy grande”.